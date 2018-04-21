Киев, Луганск и Донецк рассказали о нарушениях «режима тишины»

Украинские военные за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции народной милиции Луганской народной республики, сообщает в субботу Луганский информационный центр.

«Обстрелам подверглись поселок Зеленая Роща в пригороде Луганска , районы памятника князю Игорю, поселка городского типа Калиново и села Нижнее Лозовое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь велся из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия.

Еще больше нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ — 22 — зафиксировали в Донецкой народной республике.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы и населенные пункты: Горловка (Гольмовский, Широкая Балка), Зайцево, Донецкий аэропорт (Спартак, Жабичево, ш-та Октябрьская), Докучаевск , Белая Каменка, Коминтерново, Дзержинское, Ленинское», — сказал журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.

По его словам общее количество примененных противником боеприпасов — 285 единиц.

В свою очередь пресс-центр штаба силовой операции сообщает, что ополченцы за сутки осуществили 36 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины , в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

В сводке на странице штаба в Facebook говорится, что на Донецком направлении украинские позиции были обстреляны из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

По данным пресс-центра, на Луганском направлении были обстреляны «украинские опорные пункты из 122-мм артиллерии в районе Попасной, из 82-мм минометов и вооружения БМП — под Троицким, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Новгородского».

Кроме того, в Киеве утверждают, что ополченцы в Донецкой области обстреляли из танков позиции Вооруженных сил Украины в районе контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) «Гнутово», из-за чего на время приостанавливался пропуск граждан через линию разграничения. По информации штаба военной операции, обстрел длился около 40 минут, за это время танки ополченцев якобы совершили почти 50 выстрелов. По состоянию на 8:00 утра пропускные операции на КПВВ «Гнутово» восстановлены.