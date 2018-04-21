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Киев готовит диверсию во время визита Порошенко в Донбасс
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Киев готовит диверсию во время визита Порошенко в Донбасс 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Киеве готовят диверсию во время следующего визита президента Украины Петра Порошенко в Донбасс. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МГБ ЛНР Евгения Любенко.
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