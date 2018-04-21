В ЛНР заявили, что Киев готовит диверсию в ходе визита Порошенко в Донбасс

"Командование Вооруженных сил Украины готовит к приезду Петра Порошенко в Донбасс провокацию, направленную на дискредитацию Луганской народной республики", — заявила Любенко.

По ее словам, МГБ ЛНР обладает информацией о разработке командованием оперативно-тактической группы «Луганск» Вооруженных сил Украины спецоперации по проведению диверсии на предприятии химической промышленности ООО Научно-производственное предприятие «Заря» в подконтрольном украинским силовикам городе Рубежное в Донбассе.

"Целью указанной диверсии является подрыв одного из складов предприятия по хранению взрывоопасных веществ, расположенных по координатам 49.012205, 38.417602", — сообщила Любенко.

По данным ведомства, в проведении диверсии командование ВСУ планирует обвинить ЛНР, что в дальнейшем, по мнению руководителя пресс-службы МГБ, может послужить дополнительным поводом для ввода миротворческой миссии в Донбасс.