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«Казни, исчезновения, пытки, коррупция»: Госдепартамент вынес приговор Украине
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«Казни, исчезновения, пытки, коррупция»: Госдепартамент вынес приговор Украине 

Карельские вести 15 минут назад
Фото: Карельские вести
Внешнеполитическое ведомство США выпустило доклад о ситуации в Украине
Госдепартамент США обвинил Украину в серьезных нарушениях прав человека. Об этом говорится в обнародованном докладе о правозащитной деятельности в 2017 году. Большая часть доклада посвящена России, как обычно Москву обвиняют в «аннексии Крыма». Но следом идет оценка ситуации в самой Украине.
Например украинские агентство «Укринформ» обращает внимание на такой абзац обширного доклада: «Наиболее существенные проблемы в отношении прав человека включали незаконные казни и политически мотивированные исчезновения в контексте конфликта на Донбассе; пытки; а также жесткие и опасные для жизни условия в тюрьмах и местах задержания; произвольные аресты и задержания; отсутствие независимости судей».
Кроме этого эксперты Госдепартамента отметила, что в Украине процветает широкомасштабная коррупция, причем на правительственном уровне. Кроме этого говорится и о цензуре и о блокировке ряда сайтов, информация которых не устраивает украинские власти. Особо отмечается, что в Украине совершены жестокие преступления против журналистов и власти так и не смогли привлечь виновников к ответу. Разглядели американские специалисты и процветающие в Украине насилие по отношению к этническим меньшинствам и представителям ЛГБТ-сообщества.
При этом большинство должностных лиц, которые совершили преступления коррупционной направленности, не получают должного наказания со стороны правительства.
Раскритиковали в Госдепартаменте и ситуацию в Донбассе, где также по их данным отмечаются случаи пыток, исчезновения людей, незаконные задержания и ограничения свобод. В этом США предъявляют претензии России. Кроме этого доклад содержит отдельную главу о ситуации в Крыму, где российские власти критикуются за «непропорциональное применение репрессивных законов».
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