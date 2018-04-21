«Казни, исчезновения, пытки, коррупция»: Госдепартамент вынес приговор Украине

Госдепартамент США обвинил Украину в серьезных нарушениях прав человека. Об этом говорится в обнародованном докладе о правозащитной деятельности в 2017 году. Большая часть доклада посвящена России , как обычно Москву обвиняют в «аннексии Крыма ». Но следом идет оценка ситуации в самой Украине.

Например украинские агентство «Укринформ» обращает внимание на такой абзац обширного доклада: «Наиболее существенные проблемы в отношении прав человека включали незаконные казни и политически мотивированные исчезновения в контексте конфликта на Донбассе; пытки; а также жесткие и опасные для жизни условия в тюрьмах и местах задержания; произвольные аресты и задержания; отсутствие независимости судей».

Кроме этого эксперты Госдепартамента отметила, что в Украине процветает широкомасштабная коррупция, причем на правительственном уровне. Кроме этого говорится и о цензуре и о блокировке ряда сайтов, информация которых не устраивает украинские власти. Особо отмечается, что в Украине совершены жестокие преступления против журналистов и власти так и не смогли привлечь виновников к ответу. Разглядели американские специалисты и процветающие в Украине насилие по отношению к этническим меньшинствам и представителям ЛГБТ-сообщества.

При этом большинство должностных лиц, которые совершили преступления коррупционной направленности, не получают должного наказания со стороны правительства.