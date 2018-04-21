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Госдеп нашел на Украине коррупцию, цензуру и нарушения прав человека
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Госдеп нашел на Украине коррупцию, цензуру и нарушения прав человека 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В докладе по вопросам правозащитной деятельности по итогам 2017 года, обнародованном Госдепартаментом США, говорится, что на Украине продолжают наблюдаться серьезные нарушения в области прав человека, коррупция и цензура. Об этом сообщает «Укринформ».
"Наиболее существенные проблемы с правами человека включали незаконные казни и политически мотивированные исчезновения людей в контексте конфликта в Донбассе; пытки, а также жесткие и опасные для жизни условия в тюрьмах и местах задержания; произвольные аресты и задержания, отсутствие независимости судей", — говорится в тексте доклада.
Также в докладе были упомянуты широкомасштабная коррупция на правительственном уровне, цензура, в частности, блокирование сайтов, неспособность правительства привлечь к ответственности виновников преступлений против журналистов и антикоррупционных активистов.
Ранее сообщалось, что в Верховной раде пожаловались на утрату суверенитета Украины.
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