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Премьер Молдавии назвал новый КПП на границе с Украиной «символом ЕС»
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Премьер Молдавии назвал новый КПП на границе с Украиной «символом ЕС» 

RT на русском 53 минуты назад
Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что строящийся совместный контрольно-пропускной пункт (КПП) на молдавско-украинской границе «можно назвать символом Евросоюза».
Об этом он сказал во время инспекционной поездки на КПП «Паланка — Маяки — Удобное».
«Это не единственный контрольно-пропускной пункт на молдавско-украинской границе. Но именно Паланку можно назвать символом Европейского союза», — приводит слова Филипа Укринформ.
По его словам, ЕС выделил €4,5 млн на строительство и обустройство таможенно-пограничного терминала, «где все услуги будут соответствовать европейским стандартам».
Ранее Украина ратифицировала соглашение с Молдавией о совместном контроле на границе.
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