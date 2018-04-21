КПП на границе с Украиной назвали «символом ЕС»

Об этом он сказал во время инспекционной поездки на КПП «Паланка — Маяки — Удобное».

«Это не единственный контрольно-пропускной пункт на молдавско-украинской границе. Но именно Паланку можно назвать символом Европейского союза», — приводит слова Филипа Укринформ.

По его словам, ЕС выделил €4,5 млн на строительство и обустройство таможенно-пограничного терминала, «где все услуги будут соответствовать европейским стандартам».