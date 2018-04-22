Госдеп США: Порошенко превращается в тирана 

Бюро Госдепа США по вопросам демократии, прав человека и труда сделало доклад о состоянии прав человека в мире в 2017 году, в котором содержится отчет о массовых нарушениях прав человека на Украине.
В отчете говорится о происходящих в стране незаконных убийствах и политически мотивированных исчезновениях людей, пытках, произвольных арестах и задержаниях, нарушениях условия содержания в тюрьмах. Кроме того, отдельный раздел рассказывает о «широкомасштабной коррупции на правительственном уровне, цензуре, блокировке сайтов, неспособности правительства привлечь к ответственности причастных к насилию в отношении этнических меньшинств и активистов ЛГБТ-сообщества».
Документ охватывает также территории народных республик Донбасса и Крым, которые Вашингтон считает украинской территорией. Ответственность за правонарушения там Госдеп возлагает на Россию. В частности, в Крыму сотрудники Госдепа выявили случаи исчезновения людей по политическим мотивам, ограничения свободы выражения и пытки. При этом в докладе говорится, что экспертам не удалось собрать полные данные по Донбассу и Крыму, так как власти Украины не могут обеспечить контроль над этими территориями, а российское руководство отказывается расследовать указанные правонарушения.
Кроме того, в отчете подчеркивается, что как украинские правительственные силы, так и «контролируемые Россией» войска применяли насилие и пытки по отношению к военным и гражданским лицам.
— Такие доклады публикуются ежегодно, — напоминает политолог, руководитель проекта «Открытая аналитика» Роман Травин.
— И в каждом из них отмечаются достаточно серьезные нарушения. Если говорить об аналогичных документах, вышедших уже при президентстве Порошенко, то в докладах прошлых лет неоднократно упоминались пытки, которым подвергались украинские граждане в СБУ, причем был приведен целый ряд инцидентов в различных городах Украины. Приводились примеры глубоких проблем в сфере свободы слова, например, убийство Шеремета или арест журналиста Коцабы, носивший выраженный политический характер. Поднимались и проблемы коррупции.
«СП»: — Коррупция и пытки — это серьезное нарушение. Какое Америке дело до того, что с этим происходит на Украине?
— Ну конечно, это серьезнейшие нарушения. Другое дело, что можно их «разгонять» в западных СМИ, а можно этого не делать. Это зависит от того, насколько свой «сукин сын» у власти в той или иной стране. США мониторят ситуацию в этих сферах не только на Украине, но и во многих других государствах мира. Это, с одной стороны, имиджевый проект Соединенных Штатов, которые позиционируют себя в качестве борца за права и свободы людей по всему миру, с другой — это сбор конкретного фактажа, который используется, в случае необходимости, для давления на правительства тех или иных стран.
«СП»: — Откуда берут эти данные? Можно как-то препятствовать?
— Вся или практически вся информация получена из открытых источников, таких как отчеты международных организаций вроде Human rights watch или Amnesty international, украинских правозащитных организаций, например, Украинской хельсинской группы или других НКО, публикаций в СМИ. Сбору такой информации препятствовать нельзя. Да и в целом, после того, как будущим сотрудникам СБУ дипломы вручал посол США, а американские чиновники, не стесняясь, давали прямые указания представителям высшего эшелона украинской власти, сложно представить, что кто-то из киевского руководства будет пытаться всерьез препятствовать американцам в такой мелочи, как сбор информации.
«СП»: — Ситуация, обозначенная в отчете, действительно серьезная? Или она может даже и не отражать всей полноты картины?
— Разумеется, американцы не будут в открытом докладе публиковать всю собранную информацию, даже из открытых источников и тем более, полученную из закрытых источников. Поэтому, конечно, это лишь фрагмент паззла, который, в общем-то, и так известен всем, кто внимательно следит за ситуацией на Украине. Нет никаких сомнений, что есть еще «подводная часть айсберга», которая до поры огласке не предается, но может быть использована сначала в кулуарном давлении, а потом, при необходимости, передана в медиа.
«СП»: — Отчет бюро Госдепа на что-то повлияет? Что-то теперь изменится?
— Не думаю, что публикация этого документа сколь бы то ни было серьезным образом повлияет на ситуацию внутри Украины или на международной арене.
— Они не говорят о главном — кто должен нести ответственность за все, что происходит на Украине в последние четыре года, — подчеркивает политолог Александр Дудчак.
— Война в Донбассе, вынужденный уход Крыма в Россию, развал страны и экономики — это прямые последствия Майдана, а Майдан — это во многом дело рук именно США и их сообщников. Они поддерживали его организаторов финансово, политически, организационно. Они поддержали переворот вместо того, чтобы осудить незаконный захват власти в стране в феврале 2014 года. Они замечают только то, что им выгодно в конкретный момент
«СП»: — Данный доклад может на что-то повлиять?
— США заранее оправдывают себя и пытаются снять с себя ответственность за происходящее, мол, мы вам помогли прийти к демократии, а у вас такая коррупция — сами виноваты. Госдеп формирует обоснования необходимости смены конкретных персонажей в украинском руководстве. Но с тем, чтобы сохранился прежний политический курс, чтобы держать под контролем тех, кто приведен ими к власти на Украине.
«СП»: — Какое Америке дело до нарушений на Украине?
— Америке всегда и до всего есть дело. Они знаю в этом толк — у самих по всему миру разбросаны секретные тюрьмы. И о коррупции на Украине они осведомлены — многие чеки у них на руках. Но подобные обвинения в нынешних условиях, конечно, серьезный сигнал нынешней власти, но в первую очередь — это поводы для формирования общественного мнения для формальной смены власти на Украине.
«СП»: — Насколько, по-вашему, объективен отчет Госдепа? Или в реальности все намного страшнее?
— Реальность страшнее в том, что под американским зонтиком на Украине идет фашизация общества, и это — ужасная пытка для большей части населения, категорически не приемлющей воспевание Бандеры, героизации УПА* и прочих преступников. В такой атмосфере идет воспитание подрастающего поколения и об этом отчеты Госдепа ничего не говорят.
«СП»: — Американцы также нашли нарушения в Крыму и в Донбассе, адресуют претензии России. Чего они этим хотят добиться, и как российские власти должные реагировать?
— Обвинять на основании собственных фантазий для них вполне привычная практика. Если они развязывали войны под надуманными им же предлогами, как в Ираке, Югославии, Ливии и т.д., организовывали ракетные удары по Сирии, на основании безосновательных обвинений, да еще и вводили из-за этого санкции против России, то, что им стоит обвинить Россию в сочиненных ими же нарушениях в Крыму и Донбассе? США живут в своем виртуальном мире, но, к сожалению, из него могут запускать крылатые ракеты по миру реальному.
*17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Украинской повстанческой армии», «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба им. Степана Бандеры», организации «Братство». Их деятельность на территории России запрещена.
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