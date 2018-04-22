Госдеп США: Порошенко превращается в тирана

Бюро Госдепа США по вопросам демократии, прав человека и труда сделало доклад о состоянии прав человека в мире в 2017 году, в котором содержится отчет о массовых нарушениях прав человека на Украине

В отчете говорится о происходящих в стране незаконных убийствах и политически мотивированных исчезновениях людей, пытках, произвольных арестах и задержаниях, нарушениях условия содержания в тюрьмах. Кроме того, отдельный раздел рассказывает о «широкомасштабной коррупции на правительственном уровне, цензуре, блокировке сайтов, неспособности правительства привлечь к ответственности причастных к насилию в отношении этнических меньшинств и активистов ЛГБТ-сообщества».

Документ охватывает также территории народных республик Донбасса и Крым , которые Вашингтон считает украинской территорией. Ответственность за правонарушения там Госдеп возлагает на Россию . В частности, в Крыму сотрудники Госдепа выявили случаи исчезновения людей по политическим мотивам, ограничения свободы выражения и пытки. При этом в докладе говорится, что экспертам не удалось собрать полные данные по Донбассу и Крыму, так как власти Украины не могут обеспечить контроль над этими территориями, а российское руководство отказывается расследовать указанные правонарушения.

Кроме того, в отчете подчеркивается, что как украинские правительственные силы, так и «контролируемые Россией» войска применяли насилие и пытки по отношению к военным и гражданским лицам.

— Такие доклады публикуются ежегодно, — напоминает политолог, руководитель проекта «Открытая аналитика» Роман Травин.

— И в каждом из них отмечаются достаточно серьезные нарушения. Если говорить об аналогичных документах, вышедших уже при президентстве Порошенко, то в докладах прошлых лет неоднократно упоминались пытки, которым подвергались украинские граждане в СБУ , причем был приведен целый ряд инцидентов в различных городах Украины. Приводились примеры глубоких проблем в сфере свободы слова, например, убийство Шеремета или арест журналиста Коцабы, носивший выраженный политический характер. Поднимались и проблемы коррупции.

«СП»: — Коррупция и пытки — это серьезное нарушение. Какое Америке дело до того, что с этим происходит на Украине?

— Ну конечно, это серьезнейшие нарушения. Другое дело, что можно их «разгонять» в западных СМИ, а можно этого не делать. Это зависит от того, насколько свой «сукин сын» у власти в той или иной стране. США мониторят ситуацию в этих сферах не только на Украине, но и во многих других государствах мира. Это, с одной стороны, имиджевый проект Соединенных Штатов, которые позиционируют себя в качестве борца за права и свободы людей по всему миру, с другой — это сбор конкретного фактажа, который используется, в случае необходимости, для давления на правительства тех или иных стран.

«СП»: — Откуда берут эти данные? Можно как-то препятствовать?

— Вся или практически вся информация получена из открытых источников, таких как отчеты международных организаций вроде Human rights watch или Amnesty international , украинских правозащитных организаций, например, Украинской хельсинской группы или других НКО, публикаций в СМИ. Сбору такой информации препятствовать нельзя. Да и в целом, после того, как будущим сотрудникам СБУ дипломы вручал посол США, а американские чиновники, не стесняясь, давали прямые указания представителям высшего эшелона украинской власти, сложно представить, что кто-то из киевского руководства будет пытаться всерьез препятствовать американцам в такой мелочи, как сбор информации.

«СП»: — Ситуация, обозначенная в отчете, действительно серьезная? Или она может даже и не отражать всей полноты картины?

— Разумеется, американцы не будут в открытом докладе публиковать всю собранную информацию, даже из открытых источников и тем более, полученную из закрытых источников. Поэтому, конечно, это лишь фрагмент паззла, который, в общем-то, и так известен всем, кто внимательно следит за ситуацией на Украине. Нет никаких сомнений, что есть еще «подводная часть айсберга», которая до поры огласке не предается, но может быть использована сначала в кулуарном давлении, а потом, при необходимости, передана в медиа.

«СП»: — Отчет бюро Госдепа на что-то повлияет? Что-то теперь изменится?

— Не думаю, что публикация этого документа сколь бы то ни было серьезным образом повлияет на ситуацию внутри Украины или на международной арене.

— Они не говорят о главном — кто должен нести ответственность за все, что происходит на Украине в последние четыре года, — подчеркивает политолог Александр Дудчак

— Война в Донбассе, вынужденный уход Крыма в Россию, развал страны и экономики — это прямые последствия Майдана, а Майдан — это во многом дело рук именно США и их сообщников. Они поддерживали его организаторов финансово, политически, организационно. Они поддержали переворот вместо того, чтобы осудить незаконный захват власти в стране в феврале 2014 года. Они замечают только то, что им выгодно в конкретный момент

«СП»: — Данный доклад может на что-то повлиять?

— США заранее оправдывают себя и пытаются снять с себя ответственность за происходящее, мол, мы вам помогли прийти к демократии, а у вас такая коррупция — сами виноваты. Госдеп формирует обоснования необходимости смены конкретных персонажей в украинском руководстве. Но с тем, чтобы сохранился прежний политический курс, чтобы держать под контролем тех, кто приведен ими к власти на Украине.

«СП»: — Какое Америке дело до нарушений на Украине?

— Америке всегда и до всего есть дело. Они знаю в этом толк — у самих по всему миру разбросаны секретные тюрьмы. И о коррупции на Украине они осведомлены — многие чеки у них на руках. Но подобные обвинения в нынешних условиях, конечно, серьезный сигнал нынешней власти, но в первую очередь — это поводы для формирования общественного мнения для формальной смены власти на Украине.

«СП»: — Насколько, по-вашему, объективен отчет Госдепа? Или в реальности все намного страшнее?

— Реальность страшнее в том, что под американским зонтиком на Украине идет фашизация общества, и это — ужасная пытка для большей части населения, категорически не приемлющей воспевание Бандеры , героизации УПА* и прочих преступников. В такой атмосфере идет воспитание подрастающего поколения и об этом отчеты Госдепа ничего не говорят.

«СП»: — Американцы также нашли нарушения в Крыму и в Донбассе, адресуют претензии России. Чего они этим хотят добиться, и как российские власти должные реагировать?

— Обвинять на основании собственных фантазий для них вполне привычная практика. Если они развязывали войны под надуманными им же предлогами, как в Ираке , Югославии, Ливии и т.д., организовывали ракетные удары по Сирии , на основании безосновательных обвинений, да еще и вводили из-за этого санкции против России, то, что им стоит обвинить Россию в сочиненных ими же нарушениях в Крыму и Донбассе? США живут в своем виртуальном мире, но, к сожалению, из него могут запускать крылатые ракеты по миру реальному.

*17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность « Украинской повстанческой армии », «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба им. Степана Бандеры», организации «Братство». Их деятельность на территории России запрещена.

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