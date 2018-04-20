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ДНР передала Нидерландам останки жертв крушения MH17
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ДНР передала Нидерландам останки жертв крушения MH17 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Представитель пресс-службы генеральной прокуратуры самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что донецкие власти передали Нидерландам фрагменты тел погибших при крушении малазийского Boeing в Донбассе, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко обсудил дело о крушении лайнера с премьером Нидерландов.
Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» следовал рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур. Он потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. На борту находилось 298 человек, все погибли.
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