ДНР передала Нидерландам останки жертв крушения MH17 

Представитель пресс-службы генеральной прокуратуры самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что донецкие власти передали Нидерландам фрагменты тел погибших при крушении малазийского Boeing в Донбассе, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко обсудил дело о крушении лайнера с премьером Нидерландов.
Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» следовал рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур. Он потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. На борту находилось 298 человек, все погибли.