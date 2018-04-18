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Украинские моряки пообещали Порошенко уехать в Крым
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Украинские моряки пообещали Порошенко уехать в Крым 

Российская Газета 18 апреля 2018
Фото: Российская Газета
Группа старших офицеров Военно-морских сил Украины (ВМСУ), покинувших Крым после присоединения полуострова к России, обратилась с открытым письмом к президенту Порошенко, требуя срочно предоставить им жилье, обещанное за службу Украине. В противном случае они планируют уволиться из ВМСУ, уехать в Крым и принять российское гражданство. Текст письма опубликован в одесском провластном издании «Думская» — именно в Одессе сегодня дислоцировано то, что осталось от украинского флота.
Послание моряков своему главнокомандующему выдержано в уважительном стиле, однако уже в начале они ставят Порошенко перед фактом «ряда критических проблем по социальным вопросам, которые не решаются уже больше четырех лет, и требуют их срочного решения». Например, они беспокоятся о своих квартирах и имуществе, оставшемся в российском Крыму, к которым не имеют доступа. Также они напоминают президенту, что тот обещал законодательно обеспечить покинувших Крым украинских военнослужащих жильем, а также соответствующими компенсациями. Ничего этого украинские офицеры не получили. В ответ на свои требования они получают «откровенные отписки» из министерства обороны и Верховной рады.
"Минобороны вообще не озабочено нашими проблемами, и эти действия приводят к окончательной утрате доверия к руководству государства и народным избранникам, вызывает увеличение социального напряжения и морально-психологическое истощение наших семей", — пишут украинские военнослужащие, значительная часть которых, как они сами подчеркивают, были участниками боевых действий в Донбассе. Также подписанты упирают на то, что «остаются патриотами своей державы, и несмотря ни на что „продолжают защищать ее независимость“.
После этих констатаций моряки, наконец, переходят к требованиям: последний абзац письма, набранный жирным шрифтом, гласит, что власть вынуждает их после увольнения в запас возвращаться вместе с семьями в Крым и принимать российское гражданство для решения квартирных вопросов.
Это письмо, вероятно, следует считать логическим завершением „героического сопротивления украинского флота“, о котором в 2014 году так много писали киевские СМИ. А также концом „патриотизма“ участников этой кампании — тех 20 процентов личного состава украинского флота, которые, понадеявшись получить дополнительно к жилью в Севастополе еще и квартиры в Одессе, сохранили верность Киеву после госпереворота. Впрочем, есть в этом письме и действительно трагические ноты: примерно из 8 тысяч списочного состава ВМСУ больше половины никогда не выходили в море и вряд ли когда-нибудь выйдут дальше рейда в Одессе.
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