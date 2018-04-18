Ещё
Эксперт прокомментировал обращение покинувших Крым украинских военных к Порошенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Хакасии разбился легкомоторный самолет
В Хакасии разбился легкомоторный самолет

Эксперт прокомментировал обращение покинувших Крым украинских военных к Порошенко 

RT на русском 18 апреля 2018
Фото: Российская Газета
Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT прокомментировал обращение офицеров Военно-морских сил (ВМС) Украины, покинувших Крым в 2014 году, к украинскому президенту Петру Порошенко.
«Если за четыре года Пётр Порошенко не смог решить жилищный вопрос представителей Вооружённых сил Украины, ранее служивших на территории Крымского полуострова, то и сейчас в условиях экономического и политического кризиса на Украине он не сможет ничего сделать. Украинская армия находится в кризисном положении, несмотря на заверения Верховного главнокомандующего Украины о том, что ВСУ стали чуть ли не самой сильной армией на европейском континенте», — отметил Мезюхо.
По его словам, в связи с предстоящими выборами от Порошенко можно ожидать популистских заявлений по этому вопросу, но не реальных действий.
«Конечно, данная ситуация не красит украинскую армию и президента в свете приближающихся выборов главы государства. Наверняка, Пётр Порошенко что-то будет вынужден пообещать, но обещаниями таковыми и останутся», — заключил Мезюхо.
Ранее группа офицеров ВМС Украины, которые покинули Крыма в 2014 году, обратилась к Порошенко с просьбой предоставить им жильё взамен утраченного.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
RT на русском: последние новости
В ООН заявили о нехватке средств для оказания гуманитарной помощи жителям Украины Порошенко предложил лишать гражданства Украины получивших гражданство России в Крыму Поклонская о высказывании Порошенко об основании Москвы: это послание «оттуда»
Комментарии  Ещё 49 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ предотвратила теракты в России146
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство40
Скончалась Нина Дорошина191
В Сети всплыли эротические фото Собчак185
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть116
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение