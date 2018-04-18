Эксперт прокомментировал обращение покинувших Крым украинских военных к Порошенко

«Если за четыре года Пётр Порошенко не смог решить жилищный вопрос представителей Вооружённых сил Украины, ранее служивших на территории Крымского полуострова, то и сейчас в условиях экономического и политического кризиса на Украине он не сможет ничего сделать. Украинская армия находится в кризисном положении, несмотря на заверения Верховного главнокомандующего Украины о том, что ВСУ стали чуть ли не самой сильной армией на европейском континенте», — отметил Мезюхо.

По его словам, в связи с предстоящими выборами от Порошенко можно ожидать популистских заявлений по этому вопросу, но не реальных действий.

«Конечно, данная ситуация не красит украинскую армию и президента в свете приближающихся выборов главы государства. Наверняка, Пётр Порошенко что-то будет вынужден пообещать, но обещаниями таковыми и останутся», — заключил Мезюхо.

Ранее группа офицеров ВМС Украины, которые покинули Крыма в 2014 году, обратилась к Порошенко с просьбой предоставить им жильё взамен утраченного.