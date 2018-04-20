ДНР передала Нидерландам останки погибших в крушении малайзийского Boeing

Представители самопровозглашенной ДНР передали представителям Нидерландов фрагменты тел жертв крушения малайзийского Boeing в Донбассе.

«Сегодня представителям Нидерландов были переданы фрагменты останков жертв катастрофы рейса МН-17», — цитирует РИА «Новости» представителя генпрокуратуры ДНР.

Рейс МН-17 Амстердам-Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины в районе вооруженного конфликта между правительственными силами и формированиями непризнанной ДНР. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.