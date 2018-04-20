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Польский журналист: с нацистами Украину не пустят в Европу
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Польский журналист: с нацистами Украину не пустят в Европу 

Вести.Ru 17 минут назад
Украина сегодня очень далека от того, что ждали от нее европейцы. «Мы понимаем, что украинцы сами дают нам аргументы, чтобы никогда не пустить Украину в Евросоюз».
Об этом заявил польский журналист Якуб Корейба в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Корейба назвал нацистов на Украине ублюдками. «Слава богу, я не польский генконсул Польши во Львове. Иначе я бы туда пошел и душил бы нацистов собственными руками».
Ранее во Львове открыли выставку оружия и мундиров дивизии «Галичина», которая была набрана из украинских добровольцев в период Второй мировой войны и входила в состав войск СС нацистской Германии.
Кроме того, депутат Львовского городского совета, а по совместительству учитель истории, Марьяна Батюк опубликовала 20 апреля в Сети поздравления с днем рождения Адольфа Гитлера.
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