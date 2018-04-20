Польский журналист: с нацистами Украину не пустят в Европу

Украина сегодня очень далека от того, что ждали от нее европейцы. «Мы понимаем, что украинцы сами дают нам аргументы, чтобы никогда не пустить Украину в Евросоюз ». Об этом заявил польский журналист Якуб Корейба в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Корейба назвал нацистов на Украине ублюдками. «Слава богу, я не польский генконсул Польши во Львове . Иначе я бы туда пошел и душил бы нацистов собственными руками». Ранее во Львове открыли выставку оружия и мундиров дивизии «Галичина», которая была набрана из украинских добровольцев в период Второй мировой войны и входила в состав войск СС нацистской Германии Кроме того, депутат Львовского городского совета, а по совместительству учитель истории, Марьяна Батюк опубликовала 20 апреля в Сети поздравления с днем рождения Адольфа Гитлера.