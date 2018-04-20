«Украинская Америка»: страна свободы и убийств

Как же нашей стране не хватает свободы! Все бы хотели жить в государстве, напоминающем Америку, правда?!

Проснуться бы утром на берегу океана, выпить горячий моккачино в кафешке за углом, спокойно продефилировать по Бродвею, зайти в магазин и свободно купить… пару гранат, пистолет и сотню патронов 7.62.

Так вот возрадуйтесь — мы уже в США

Правда, наша «украинская Америка» без голубого океана, доступного для всех граждан моккачино и ровного, словно горизонт, Бродвея, но с вполне доступным оружием!

Признайтесь, вам разве не надоело ежедневно слушать с телевизионных экранов сообщения, что у очередного бывшего АТО-шника нашли целый арсенал боеприпасов?!

А, вы уже на столько привыкли к этому, что не замечаете. Я вам сейчас все расскажу!

Вот, например, 06 апреля сотрудники СБУ изъяли у мужчины гранату РГД-5 с запалом, ручной пулемет Калашникова, дымовую шашку и более двухсот патронов различного калибра. На следующий день, директор одного из учебных заведений Радомышльского района обнаружила в одном из классов 1 тыс. 696 патронов калибра 5,6 мм, чем не арсенал?! А 11 апреля в Харькове задержали мужчину с десятью патронами и гранатой РГД-5. Прям не люди, а передвижные оружейные склады.

И ладно бы эти «стволы» просто незаконно хранились, так они еще и людей убивают. Последний «выстрел» был аккурат 13 апреля, да не простой, а из гранатомета по отделу продаж Киевгорстроя (разборки, наверное, местные).

Мы прекрасно понимаем, что абсолютно все оружие в Украине идет потоком из АТО, но останавливать его никто из наших политиков не собирается!

Порошенко и Аваков разводят руками, ежемесячно проводя акции по «добровольной сдаче оружия», а Муженко, как песок сквозь пальцы, теряет оружие Вооруженных сил Украины. При этом, на законодательном уровне, всех все устраивает, а с экранов телевизоров мы вообще периодически слышим о желании официально разрешить оружие в стране (куда уж больше-то?!).

А подобный беспредел нужно прекращать жестко! Увеличить сроки лишения свободы за незаконное хранение оружия, а за кражу этого оружия бойцами АТО — расстреливать, как преступников, желающих подорвать безопасность и стабильность Украины.

Поймите, я не хочу уезжать в Америку из своей страны ради Бродвея, кофе и безопасности! Я хочу, чтобы мои жена и дети спокойно прогуливались по Крещатику и покупали латте на Майдане, а не уворачивались от пуль, летящих им в лоб!