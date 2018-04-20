Госдеп упрекнул Киев в коррупции и неспособности расследовать преступления

"Другие нарушения касаются широко распространенной коррумпированности правительства, цензуры и блокировки вебсайтов, неспособности правительства наказать тех, кто совершает жестокость против журналистов и борцов с коррупцией, жестокость против нацменьшинств и представителей сексуальных меньшинств", — говорится в докладе.

"Правительство в целом не смогло предпринять надлежащие шаги, чтобы провести судебный процесс или наказать большинство чиновников, совершающих преступления, что приводит к климату безнаказанности", — отмечается в докладе.

"Наиболее существенные проблемы с правами человека (на Украине ) включают незаконные убийства и политически мотивированные исчезновения (людей) в контексте конфликта в Донбассе, пытки и угрожающие жизни условия в тюрьмах и центрах задержания, произвольные аресты и задержания, недостаток независимости системы правосудия", — отмечают авторы документа.

В равной степени авторы доклада между тем, обвиняют Россию в нарушениях прав человека «поддерживаемые Россией силы в районе Донбасса» и в Крыму

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.