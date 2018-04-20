Госдеп упрекнул Киев в коррупции и неспособности расследовать преступления 

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Правительство Украины не расследует надлежащим образом преступления против журналистов и борцов с коррупцией, говорится в опубликованном в пятницу докладе госдепартамента США о состоянии прав человека в мире в 2017 году.
"Другие нарушения касаются широко распространенной коррумпированности правительства, цензуры и блокировки вебсайтов, неспособности правительства наказать тех, кто совершает жестокость против журналистов и борцов с коррупцией, жестокость против нацменьшинств и представителей сексуальных меньшинств", — говорится в докладе.
"Правительство в целом не смогло предпринять надлежащие шаги, чтобы провести судебный процесс или наказать большинство чиновников, совершающих преступления, что приводит к климату безнаказанности", — отмечается в докладе.
"Наиболее существенные проблемы с правами человека (на Украине) включают незаконные убийства и политически мотивированные исчезновения (людей) в контексте конфликта в Донбассе, пытки и угрожающие жизни условия в тюрьмах и центрах задержания, произвольные аресты и задержания, недостаток независимости системы правосудия", — отмечают авторы документа.
В равной степени авторы доклада между тем, обвиняют Россию в нарушениях прав человека «поддерживаемые Россией силы в районе Донбасса» и в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».