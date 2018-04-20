Россия и Украина разорвали сотрудничество в сфере информации 

Москва и Киев разорвали ещё один двусторонний документ.
«20 апреля 2018 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области информации, подписанного в Москве 27 февраля 1998 года», — говорится в сообщении на официальном интернет-портале правовой информации.
Этот документ предусматривал создание благоприятных условий для свободного взаимного распространения информации в целях углубления знаний о жизни народов и государств. В нём также оговаривалась взаимопомощь между агентствами, аудиовизуальными, печатными СМИ Украины и России, а также помощь журналистам другого государства с целью создания необходимых условий для их работы.
По данным Министерства иностранных дел Украины, до осложнения отношений в 2014 году между Москвой и Киевом действовал 451 международный договор. К апрелю 2018 года денонсировано или приостановлено действие одного межгосударственного соглашения, 25 межправительственных и 18 межведомственных соглашений.
В 2014 году Украина прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения «в связи с российской агрессией и аннексией РФ Крыма». В мае 2015 года расторгнуто межправительственное соглашение с Россией в сфере военно-технического сотрудничества от 1993 года, а в августе — межправительственное соглашение о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной промышленности.
В августе 2017 года правительство Украины разорвало межправительственное соглашение с РФ от 2003 года о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны, в октябре — межправительственное соглашение с РФ от 2000 года о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.
21 марта 2018 года правительство Украины единогласно и без обсуждения приняло решение о денонсации программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией, подписанной в 2011 году.