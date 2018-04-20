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ДНР передала Нидерландам останки жертв крушения MH17 Донбассе
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ДНР передала Нидерландам останки жертв крушения MH17 Донбассе 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: RT на русском
Представители самопровозглашённой Донецкой народной республики передали представителям Нидерландов фрагменты тел жертв крушения в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Об этом заявил представитель пресс-службы генеральной прокуратуры ДНР.
«Сегодня представителям Нидерландов были переданы фрагменты останков жертв катастрофы рейса МН17», — цитирует представителя прокуратуры РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров ззаявил, что Россия содействует расследованию крушения MH17.
О том, как меняется отношение западных политиков к расследованию крушения MH17 над Донбассом — в материале RT.
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