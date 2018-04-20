Украинский депутат предложил наказывать за критику евромайдана

«Каждое государство, если оно не оберегает свои национальные святыни и свою историю, оно в итоге теряет государственность. Я думаю, что нам этот законопроект (об уголовной ответственности за критику евромайдана — прим. ВЗГЛЯД) стоит принимать», — цитирует Высоцкого украинское издание «Обозреватель».

Ранее парламентарий из «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий заявил, что нынешние киевские власти ведут себя, как фашистские оккупанты, переименовывая названия городов и улиц, разрушая памятники и запрещая русский язык. Балицкий также выразил мнение, что в 2014 году в стране «не было никакой революции, а был государственный переворот в интересах одной из олигархических групп».