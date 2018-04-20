Ещё
Украинский депутат предложил наказывать за критику евромайдана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский депутат предложил наказывать за критику евромайдана 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Сергей Высоцкий заявил о необходимости введении на Украине уголовной ответственности за негативные высказывания политиков о евромайдане.
«Каждое государство, если оно не оберегает свои национальные святыни и свою историю, оно в итоге теряет государственность. Я думаю, что нам этот законопроект (об уголовной ответственности за критику евромайдана — прим. ВЗГЛЯД) стоит принимать», — цитирует Высоцкого украинское издание «Обозреватель».
Ранее парламентарий из «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий заявил, что нынешние киевские власти ведут себя, как фашистские оккупанты, переименовывая названия городов и улиц, разрушая памятники и запрещая русский язык. Балицкий также выразил мнение, что в 2014 году в стране «не было никакой революции, а был государственный переворот в интересах одной из олигархических групп».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, «революция достоинства» начала пожирать своих детей: на Украине арестовали Ивана Бубенчика, который публично хвастался тем, что выстрелами в затылок убивал в феврале 2014 года на Майдане офицеров «Беркута».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В МВФ назвали последствия промедления с реформами на Украине Украинский депутат назвала Гитлера «великим человеком» Порошенко уличили в сохранении контроля над «Рошен» в Липецке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безопасность России оказалась под угрозой224
США предложили лишить российского золота410
Асад принял решение после атаки по Сирии128
Россия и ООН сошлись в одном вопросе41
США уничтожили суперброневики наемников из РФ40
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение