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Алексей Якубин: Порошенко уже нечего предложить народу, кроме религиозного вопроса
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Алексей Якубин: Порошенко уже нечего предложить народу, кроме религиозного вопроса 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Президент начал вытягивать религиозную карту под выборы-2019. Но это показывает пиар-банкротство Банковой, потому что других тем она не способна поднять. Например, проблему войны и мира, социально-экономического развития и даже евроинтеграции. Окружению Порошенко уже нечем увлечь население. У него есть желание дать людям только зрелище, но реальных вещей предоставить им не способно», — выразил мнение эксперт.
Как бы то ни было, политолог Алексей Якубин предполагает, что попытка президента сорвется, как и в 2016 году. К тому же, Оппозиционный Блок направил свое письмо к Константинопольскому патриарху, где четко указал, что этот вопрос — абсолютно политизированный и Порошенко пытается втянуть Константинополь в свою избирательную кампанию.
Аналитик склонен считать, что глава государства систематически пытается влиять на УПЦ в преддверии выборов с желанием сделать из УПЦ политическую машину, потому что власть смотрит на соцопросы и понимает — ничего хорошего для большинства ее выходцев они не показывают.
«И когда вопрос поместной церкови на Украине сорвется, цель Порошенко — найти крайних, тех, кто был не согласен с политизацией религиозного вопроса. И начнет он с оппозиционных депутатов, которые не поддержали идею создания поместной церкви. И тогда мы можем увидеть увеличение нападок со стороны Банковой на каноническую УПЦ как самую большую православную церковь», — прогнозирует Якубин.
На днях Петр Порошенко во время встречи с руководителями парламентских фракций в Администрации президента заявил о создании автокефальной церкви на Украине. Глава государства сообщил о намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томас относительно автокефалии Православной церкви на Украине, а также призывает Верховную Раду поддержать его.
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