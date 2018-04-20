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Порошенко предложил лишать украинского гражданства крымчан, получивших российские паспорта
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Порошенко предложил лишать украинского гражданства крымчан, получивших российские паспорта 

Украина.ру 32 минуты назад
Фото: Украина.ру
Глава государства зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об ужесточении норм в области гражданства.
«Основаниями для потери гражданства Украины является приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя», — говорится в документе.
Тем временем всё больше украинцев готовы сменить свой синий паспорт на документы других стран. В частности крымские татары, проживающие на Украине, подали документы на получение вида на жительство для переезда полуостров, который с 2014 года находится под юрисдикцией России. Всего с начала года 19 427 украинцев получили гражданство РФ.
Кроме того, выходцы с Украины заняли седьмое место по количеству паспортов, полученных в странах Европейского союза. «Новыми европейцами», преимущественно немцами, румынами и португальцами, стали чуть больше 24 тысяч человек.
Согласно статье 19 закона Украины «О гражданстве», на сегодняшний день существует три основания для лишения лиц украинского гражданства: добровольное вступление в гражданство другого государства; получение гражданства Украины путем обмана и предоставления заведомо ложных данных; добровольное поступление на воинскую службу в другой стране, если эта служба не носит обязательного характера.
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