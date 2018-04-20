Порошенко предложил лишать украинского гражданства крымчан, получивших российские паспорта

Глава государства зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об ужесточении норм в области гражданства.

Тем временем всё больше украинцев готовы сменить свой синий паспорт на документы других стран. В частности крымские татары, проживающие на Украине, подали документы на получение вида на жительство для переезда полуостров, который с 2014 года находится под юрисдикцией России. Всего с начала года 19 427 украинцев получили гражданство РФ.

Кроме того, выходцы с Украины заняли седьмое место по количеству паспортов, полученных в странах Европейского союза . «Новыми европейцами», преимущественно немцами, румынами и португальцами, стали чуть больше 24 тысяч человек.

Согласно статье 19 закона Украины «О гражданстве», на сегодняшний день существует три основания для лишения лиц украинского гражданства: добровольное вступление в гражданство другого государства; получение гражданства Украины путем обмана и предоставления заведомо ложных данных; добровольное поступление на воинскую службу в другой стране, если эта служба не носит обязательного характера.