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В ЛНР рассказали об агитационных листовках на украинском беспилотнике
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В ЛНР рассказали об агитационных листовках на украинском беспилотнике 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 22 апр — РИА Новости. Сбитый под Луганском украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нес в себе помимо боевого заряда агитационные листовки, призывающие жителей самопровозглашенных республик вернуться под контроль Киева, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
Ранее в ЛНР заявили о том, что силы противовоздушной обороны республики сбили беспилотный летательный аппарат с боевым зарядом в окрестностях Луганска. По данным Народной милиции, целью удара должен был стать объект гражданской инфраструктуры.
"Наши специалисты закончили работу со сбитым вчера беспилотным летательным аппаратом ВСУ. Выводы, сделанные по итогам исследования, говорят о том, что он нес на себе боевой заряд, который предназначался для нанесения удара по одному из объектов гражданской инфраструктуры города Луганска. Также данный аппарат содержал листовки устрашающего содержания", — рассказал Марочко.
По данным оборонного ведомства, в листовках содержится призыв к жителям самопровозглашенных республик Донбасса вернуться под контроль официального Киева.
Фрагменты сбитого под Луганском беспилотного летательного аппарата Украинских силовиков. 22 апреля 2018
"Жители непризнанных Республик, одумайтесь и вернитесь на родину! Украина — это ваша единственная надежда! Последний шанс, или мы отключим все жизни необходимые ресурсы, газ, воду, свет!", — говорится в тексте листовок (оригинальные орфография и пунктуация сохранены).
По словам представителя оборонного ведомства республики, подразделения Народной милиции ЛНР непрерывно несут боевое дежурство, а также проводят мероприятия по боевой подготовке для поддержания высокой боеготовности.
"Также продолжается подготовка к параду Победы, который, несмотря ни на что, состоится 9 мая", — сказал Марочко.
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