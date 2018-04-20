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Аппарат омбудсмена сообщил о двух погибших и 16 раненых в ДНР за наделю
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Аппарат омбудсмена сообщил о двух погибших и 16 раненых в ДНР за наделю 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Шестнадцать человек получили ранения, двое погибли за минувшую неделю на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
В Донбассе с 30 марта вступило в силу новое, «пасхальное» перемирие, однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.
"С 13 по 19 апреля на территории Донецкой народной республики в результате агрессии со стороны Украины ранения получили 16 человек, из которых восемь военнослужащих… Погибли два военнослужащих республики", — сообщил представитель аппарата омбудсмена.
В ведомстве добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 40 человек, ранения получили 88. Всего с начала конфликта погибли 4607 человек, в том числе 76 детей.
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