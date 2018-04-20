МВФ раскритиковал Украину

Международный валютный фонд считает промедление Киева в процессе экономического реформирования в стране "упущенными возможностями" и "тратой времени". Об этом в пятницу на пресс-конференции в Вашингтоне заявил директор европейского департамента кредитной организации Поуль Томсен.
Выступая в штаб-квартире МВФ, он подчеркнул, что "не испытывает обеспокоенности за экономическую стабильность [Украины] в краткосрочной перспективе из-за промедления с реформами".
"Но это упущенные возможности, — констатировал Томсен. — Очень жаль, когда кто-то тратит впустую время в этой связи".
Директор департамента также поднял вопрос о необходимости деполитизации механизма ценообразования на газ со стороны Киева. "По сути дела нам необходимо твердое обязательство [Украины] вернуться к деполитизации цен на энергоносители в рамках завершения [очередного программного] обзора", — обратил внимание он.
В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд Она сменила прежнюю программу 2014 года — двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний на сумму $1 млрд был переведен 5 апреля 2017 года.
МВФ, завершая в начале апреля 2017 года третий программный обзор, подтверждал, что до конца года Киев может получить транши еще примерно на $4,4 млрд, но только в том случае, если будет неукоснительно выполнять условия программы. В июле 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что фонд вынужден отложить на более поздний срок предоставление очередного кредита на $1,9 млрд Причина заключается в том, что Верховная рада еще не приняла необходимые законодательные акты. В дальнейшем стало известно, что транш может быть выделен не ранее середины весны 2018 года.