МВФ раскритиковал Украину за затягивание процесса экономических реформ

Международный валютный фонд считает промедление Киева в процессе экономического реформирования в стране "упущенными возможностями" и "тратой времени". Об этом в пятницу на пресс-конференции в Вашингтоне заявил директор европейского департамента кредитной организации Поуль Томсен.

Выступая в штаб-квартире МВФ, он подчеркнул, что "не испытывает обеспокоенности за экономическую стабильность [ Украины ] в краткосрочной перспективе из-за промедления с реформами".

"Но это упущенные возможности, — констатировал Томсен. — Очень жаль, когда кто-то тратит впустую время в этой связи".

Директор департамента также поднял вопрос о необходимости деполитизации механизма ценообразования на газ со стороны Киева. "По сути дела нам необходимо твердое обязательство [Украины] вернуться к деполитизации цен на энергоносители в рамках завершения [очередного программного] обзора", — обратил внимание он.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд Она сменила прежнюю программу 2014 года — двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний на сумму $1 млрд был переведен 5 апреля 2017 года.