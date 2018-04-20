Украина запустит 20 поездов дополнительных поездов на майские праздники

По состоянию на 20 апреля «Укрзализныця» назначила 20 дополнительных поездов к майским праздникам на всех популярных направлениях.

Как сообщает пресс-служба компании, с сегодняшнего дня билеты уже поступили в продажу.

Это касается направлений Киев-Львов, Киев-Харьков, Киев-Одесса, Киев-Хмельницкий, Киев-Жмеринка и некоторых других направлений.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2018 года на Украине ожидается повышение тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки. В «Укрзализныце» отмечали, что подорожания билетов не было уже несколько лет. Однако позже стало известно, что «Укрзализныця» отложила повышение цен на билеты.

В результате из-за несогласования тарифов «Укрзализныця» продолжает наращивать долг от пассажирских перевозок.

В последнее время «Укрзализныця» не устает объявлять о новых направлениях. Так, в планах запустить поезд Баку-Киев, Киев-Борисполь, а также начать строительство путей для евроколеи Львов-Варшава.