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Украина запустит 20 поездов дополнительных поездов на майские праздники
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Украина запустит 20 поездов дополнительных поездов на майские праздники 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
По состоянию на 20 апреля «Укрзализныця» назначила 20 дополнительных поездов к майским праздникам на всех популярных направлениях.
Как сообщает пресс-служба компании, с сегодняшнего дня билеты уже поступили в продажу.
Это касается направлений Киев-Львов, Киев-Харьков, Киев-Одесса, Киев-Хмельницкий, Киев-Жмеринка и некоторых других направлений.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2018 года на Украине ожидается повышение тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки. В «Укрзализныце» отмечали, что подорожания билетов не было уже несколько лет. Однако позже стало известно, что «Укрзализныця» отложила повышение цен на билеты.
В результате из-за несогласования тарифов «Укрзализныця» продолжает наращивать долг от пассажирских перевозок.
В последнее время «Укрзализныця» не устает объявлять о новых направлениях. Так, в планах запустить поезд Баку-Киев, Киев-Борисполь, а также начать строительство путей для евроколеи Львов-Варшава.
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