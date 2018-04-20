Захват судна «Норд»: жесткий ответ Москвы

20 апреля морякам захваченного Киевом рыболовецкого судна «Норд», оставшимся на Украине , вручили протоколы об административном нарушении и в скором времени могут обязать заплатить штраф. Об этом сообщил сотрудник посольства России на Украине. По его данным, семь членов экипажа не задержаны, но по-прежнему остаются на территории Украины, рядом с ними находятся адвокаты и дипломаты.

«У них изъяли вчера документы, которые у них были, удостоверяющие личность, и выдали протоколы об административном нарушении якобы за попытку пересечения границы по несоответствующим документам. С каких это пор паспорт заграничный граждан Российской Федерации считается несоответствующим документом, там не поясняется. Дело об административном нарушении будет передано в суд, там адвокаты работают», — добавил дипломат.

19 апреля в киевском аэропорту «Жуляны» пограничники сняли моряков с рейса в Минск при попытке вылететь с Украины. Двум членам экипажа всё же удалось добраться до белорусской столицы, а оттуда до Крыма . Капитан сейнера Владимир Горбенко , которому грозит до пяти лет заключения за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё», был задержан, впоследствии выпущен под залог 35,24 тыс. грн (около $1,3 тыс.) и в данный момент находится в Херсоне

МИД России заявил решительный протест на действия Киева и потребовал незамедлительно дать возможность российским морякам беспрепятственно возвратиться домой. В противном случае, согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, Украину ждет жесткий ответ.

«Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия», — подчеркнули в МИД РФ.

Это заявление МИД РФ поддержал глава Крыма Сергей Аксенов

«Фактически это (задержание крымского судна и его экипажа — ред.) похищение и насильственное удержание наших граждан. Все, кто к этому причастен, являются международными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями. Полностью разделяю позицию, высказанную в заявлении нашего внешнеполитического ведомства о праве России на жёсткие ответные действия», — отметил глава республики и добавил, что киевский режим понимает только силу.

Аналогичной позиции придерживается депутат Государственной думы от Крыма Андрей Козенко . При этом он отмечает, что хотелось бы услышать больше конкретики относительно этого «жесткого ответа».

«Уже достаточно продолжительное время наши моряки находятся на территории Украины, задерживаются без основания, принуждаются к приобретению гражданства Украины, но должны быть незамедлительные меры, в том числе и наших силовых структур, чтобы никому повадно не было. То, что МИД сказал, абсолютно правильно, но нужно более оперативно (действовать) и более конкретно. Но я рад, что МИД настроен на жесткий ответ, я уверен, что у нас все получится, и последовательность действий будет абсолютно адекватна происходящему», — сказал Козенко.

История захвата «Норда»

25 марта 2018 года погранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд», которое шло под российским флагом. Экипаж судна — 10 граждан Российской Федерации. Капитана судна Владимира Горбенко обвинили в нарушении процедуры «въезда на временно оккупированную территорию Украины». В настоящий момент Горбенко отпущен под залог. Он обязан являться по первому требованию для проведения следственных мероприятий. Остальным членам команды был назначен административный штраф.

Украинская сторона также запретила россиянам выезжать из страны по имеющимся у них российским паспортам, поскольку не считает жителей Крыма гражданами РФ. Тем не менее в четверг двум морякам все же удалось самолетом из киевского аэропорта «Жуляны» вылететь в Минск, а потом и в Симферополь

Оставшихся семерых моряков не пропустила украинские пограничники, которые сочли их выезд неправомерным. Сотрудники Госпогранслужбы изъяли у рыбаков загранпаспорта, специально выданные консульством РФ на Украине, и составили на них протоколы о «попытке незаконного пересечения государственной границы». Позднее соответствующие материалы были направлены в суд.

Оставшиеся на Украине члены экипажа «Норда» будут снова оштрафованы. В российском посольстве заверяют, что продолжат оказывать содействие экипажу судна.

Силовой вариант — за и против

Многие россияне, чью гордость задел акт пиратства украинских властей в отношении крымских рыболовов, поддержат спецоперацию по освобождению моряков, если она будет осуществлена. Такие настроения можно понять: агрессия не должна оставаться без ответа, поскольку в противном случае она будет только нарастать. Россия уже давно терпит выходки своего западного соседа, что, возможно, создает у Киева ощущение безнаказанности.

По его мнению нынешние действия киевских властей уже не имеют никакого отношения к праву, а имеют отношение к целенаправленному издевательству для набора внутриполитических очков лично Петром Порошенко

«Мы прекрасно понимаем, что они будут этим заниматься дальше, потому что у них только-только началась предвыборная кампания. И все «прекрасные» события еще впереди. Нам нужно четко показать цену такого рода действий украинских властей», — подчеркивает Мирзаян.

В то же время он понимает, что, во-первых, силовая операция чревата международными последствиями, и возможно, что силовая операция — как раз то, что нужно Порошенко для подъема своего рейтинга внутри государства. Однако это далеко не главные аргументы против реализации силового варианта. В конце концов, все внешнеполитические последствия для России уже давно наступили — причем в основном за то, что она не совершала. Западу не нужны проверенные и доказанные факты для того, чтобы обвинять Москву во всех смертных грехах, как показали дело об отравлении Скрипалей или ракетный удар по Сирии

Как рассказал изданию Ukraina.ru военный эксперт Александр Жилин, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, в данный момент проведение операции силами российских спецслужб физически невозможно.

«Силовой вариант надо было проводить сразу после захвата. Как только случился вот этот факт пиратства, сразу нужно было его осуществлять. Теперь, когда экипаж судна фактически бегает как зайцы по Украине и сосредоточились в нашем консульстве — каким образом проводить силовую операцию? Киев штурмовать?», — удивляется Жилин.

Какие же возможности есть у России для того, чтобы повлиять на Киев? Один из жестких вариантов — политический, который в то же время не исключает и неких военных действий.

Что позволено Юпитеру

Политический ответ не может быть компромиссным, считает Геворг Мирзаян. По его мнению, задача России — просто четко показать, что пиратство в международных водах абсолютно неприемлемо, и за это будут наказывать.

«Это с Трампом мы можем о чем-то договариваться, искать какие-то компромиссы по нанесению согласованного удара по Сирии. Но извините, то, что позволено Юпитеру, не позволено людям рангом помельче. И искать политические компромиссы с Порошенко, жертвуя нашим лицом, мы не собираемся. Не тот калибр у государства Украина», — констатирует эксперт.

Он полагает, что наилучшим вариантом такого ответа будет «выход из соглашения по объектному пользованию акваторией Азовского моря, и дальнейшие действия исходя из того, что Керченский пролив является территориальными водами Российской Федерации, через которые проход украинских судов запрещен».

Автодорожная арка Крымского моста поднята на опоры

«Я уж молчу про то, что нужно будет, естественно, арестовывать после этого украинские суда, которые занимаются незаконной ловлей рыбы в наших территориальных водах. И арестовывать или штрафовать корабли, которые незаконно проходят через наши территориальные воды в азовские порты Украины», — подчеркивает эксперт.

Он считает, что в рамках такого варианта возможно и нанесение удара по кораблям украинского военно-морского флота.

«Не дай бог еще один украинский корабль подойдет к нашему с намерением его отконвоировать, то корабль нужно сразу топить и позиционировать это как ликвидацию пиратов… Ликвидация украинского «боевого корыта» в наших территориальных водах это не то же самое, что силовая операция российских специальных сил на территории самой Украины», — уверяет Мирзаян, считая, что в таком случае можно будет не обращать внимания на протесты Украины на международной арене.

В то же время следует отметить, что и такой вариант вряд ли негативно скажется на электоральных перспективах Порошенко, скорее наоборот. Потеря какого угодно количества кораблей ВМС Украины только поднимет градус антироссийской истерии в стране, что сыграет на руку украинскому режиму. Еще и американцы взамен потопленных безвозмездно отдадут парочку своих подержанных военных катеров и подкинут деньжат — как известно, при любых обострениях Киеву гораздо легче получать западное финансирование.

Точечные санкции — панацея или пшик?

Геворг Мирзаян в итоге приходит к выводу, что оптимальный вариант — это наказать Украину долларом.

«А именно, на личном уровне мы арестовываем все активы украинских олигархов в Крыму и национализируем их — до сих пор мы проявляли пиетет в этом направлении или, по крайней мере, заявляем о намерении через неделю начать эту процедуру. И пусть они сами там с Петром Алексеевичем поговорят, пусть он им либо компенсирует их деньги, либо получит их негативное отношение — либо освобождает наших людей. Любым способом, который он считает нужным. Это уже его дело, как», — заявляет он.

Политолог Ростислав Ищенко также считает, что наиболее эффективными будут точечные меры против украинского бизнеса.

«Я полагаю, что наиболее действенным может быть точечное применение рычагов экономического воздействия против конкретных персонажей, которые принимают решения в рамках украинской политики. Потому что это, во-первых, позволит избежать обвинений в экономической агрессии, а во-вторых, как вы понимаете, такие действия, как перекрытие газа или еще что-либо подобное носят обоюдоострый характер. А вот точечные меры, которые предпринимаются по отношению к украинским политикам, которые до сих пор либо ведут бизнес в России, либо где-то ведут бизнес с Россией, бьют по конкретным кошелькам и могут бить достаточно больно. Поэтому я полагаю, что такие меры будут наиболее эффективны и наименее затратны как с имиджевой, так и с политической точки зрения», — заявил эксперт в комментарии изданию Ukraina.ru.

Говоря о том, к кому конкретно могут быть приняты такие меры, Ищенко предположил, что взять в оборот можно практически каждого работающего в РФ бизнесмена «начиная от Порошенко и заканчивая практически любым украинским олигархом». Он также предложил отрезать Украину от угля из ДНР и ЛНР, который до сих пор поступает в страну по «серым» схемам.

Шахты Донбасса

«Потому что даже на угольных схемах кормится достаточно большое количество людей, а большая часть южноафриканского, пенсильванского и так далее угля поступает на Украину из России, а конкретно — ввозится из Донбасса. Соответственно, поскольку схемы, понятное дело, «серые», то по конкретным украинским участникам можно нанести чувствительный удар, при этом особенно сильно «пищать» они не смогут, поскольку они же не пожалуются в ВТО , что их лишили возможности заниматься контрабандой», — уверен Ищенко.

Вместе с тем, есть и сомнения в эффективности таких действий. Украинский бизнес уже достаточно давно несет многомиллиардные потери от противостояния с Россией, но это до сих пор никак не повлияло на антироссийскую позицию власти.

Финансовые потери нескольких бизнесменов из окружения Порошенко в данный момент значат для украинского президента не слишком много: на кону власть над страной, а следовательно, и весь его бизнес, сильно выросший за последние годы. Лишиться власти для Порошенко будет означать крушение его бизнес-империи, что также будет крахом и для его приближенных. В случае же победы на выборах он сможет компенсировать возможные потери от российских санкций и себе, и своим друзьям.

Цугцванг или цейтнот

Так есть ли у России жесткий ответ Киеву, который действительно заставит моментально вернуть крымских моряков? Тот факт, что о возможности такого ответа в МИД РФ заявили лишь спустя почти месяц после задержания «Норда», говорит о том, что этот вопрос серьезно прорабатывался российскими властями и им все же удалось найти некое асимметричное решение, которое может существенно повлиять на украинские власти. В противном случае разбрасываться такими заявлениями не было бы никакого смысла, поскольку они только подчеркнули бы безнаказанность Киева и спровоцировали украинские власти на новые, еще более агрессивные провокации.

Решение это, скорее всего, будет неочевидным и комплексным — возможно, как-то связанным с усиливающимся расколом во властной коалиции на Украине и вероятными досрочными выборами в парламент, которые сильно уменьшат шансы Порошенко на переизбрание. Всего лишь угроза такого варианта развития событий может весьма серьезно повлиять на нынешнего главу украинского государства.