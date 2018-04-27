В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при столкновении с силовиками

ДОНЕЦК , 27 апр — РИА Новости . Двое ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли в пятницу в результате боестолкновения с украинскими силовиками на мариупольском направлении в Донбассе, заявил журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

"Сегодня ранним утром, под прикрытием тумана, враг силами до 14 человек пытался провести разведку боем наших позиций на мариупольском направлении. Однако при приближении к позициям украинские силовики подорвались на минных заграждениях. После обнаружения диверсантов в результате завязавшегося боя противник понес потери в количестве троих убитыми и еще четверых раненными", — заявил Басурин.

По его словам, украинские силовики открыли минометный огонь по позициям ополчения и отошли назад, забрав тела убитых. «В ходе боя получили ранения, не совместимые с жизнью, двое наших защитников», — добавил Басурин.