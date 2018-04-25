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Украинский омбудсмен рассказала о нарушениях прав человека в Донбассе
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Украинский омбудсмен рассказала о нарушениях прав человека в Донбассе 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Новый омбудсмен Украины Людмила Денисова считает, что существующий ныне порядок выплаты пенсий жителям Донбасса нарушает права человека и каждый имеет право получать пенсию независимо от того, где живет.
По ее словам, проблемой является выплата пенсий внутренне перемещенным лицам и людям, которые остались на неподконтрольных Киеву территориях. «Они имеют право на пенсию, но есть немало проблем с ее получением», — приводятся слова Денисовой на сайте омбудсмена.
Она напомнила, что на Украине сейчас действует закон, устанавливающий, что для получения пенсии от государства человек должен жить на подконтрольной Киеву и иметь статус временно перемещенного лица. По убеждению Денисовой, «это нарушает права человека».
"Человек имеет право получить пенсию, которую он заработал, независимо от того, где проживает. Европейский суд по правам человека уже принял шесть решений, которые признают, что государство должно обеспечить это право", — утверждает омбудсмен.
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