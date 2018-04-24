Омбудсмен ДНР заявила, что силовики пытали пленных ополченцев

Ранее власти ДНР и профильные ведомства неоднократно заявляли о наличии доказательств и фактов применения пыток по отношению к пленным сторонникам республики со стороны спецслужб Украины и подразделений вооруженных сил. Оперативное командование ДНР заявляло о гибели ополченцев от пыток в плену.

"С начала конфликта мы поменяли порядка 800 человек. К 95% освобожденных применялись пытки… изощренность пыток я уточнять не буду", — сказала РИА Новости Морозова.