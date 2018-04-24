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Омбудсмен ДНР заявила, что силовики пытали пленных ополченцев
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Омбудсмен ДНР заявила, что силовики пытали пленных ополченцев 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что 95% сторонников ДНР, освобожденных в результате обмена, подвергались пыткам со стороны силовиков.
Ранее власти ДНР и профильные ведомства неоднократно заявляли о наличии доказательств и фактов применения пыток по отношению к пленным сторонникам республики со стороны спецслужб Украины и подразделений вооруженных сил. Оперативное командование ДНР заявляло о гибели ополченцев от пыток в плену.
"С начала конфликта мы поменяли порядка 800 человек. К 95% освобожденных применялись пытки… изощренность пыток я уточнять не буду", — сказала РИА Новости Морозова.
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