Корнейчук: Порошенко торгуется за гарантии личной безопасности

Знаете, мы все действия Порошенко рассматривает не под тем углом зрения. Нам кажется, что он пиарится, готовясь к президентским выборам. На самом же деле, по моему мнению, Порошенко занят в первую очередь подготовкой к своему отходу и торгуется за гарантии личной безопасности.

А что для этого надо?

1) Четко выполнять все указания Трампа-Путина по украинской части «Большой сделки»

2) Создать множество возможностей для пиара условно пророссийским политсилам, ориентированным на Юго-Восток. Цель — завести крупную фракцию в Раду. Которую поддержит еще и Донбасс.

3) Растить на Западе и в Центра технических кандидатов на президентские выборы, которые также смогут завести на выборах в Раду фракции, ориентированные на олигархов, с которыми у Порошенко хорошие отношения. И которые грабили страну вместе с Порошенко с 2014-го.

4) Создание всех условий, чтобы в Раде-2019 новый президент не получил подконтрольную коалицию и своего премьера. А также не имел возможностей проводить репрессии против Порошенко и Ко.

За все вышеперечисленное Порошенко надеется получить гарантии личной безопасности и сохранение награбленных капиталов.