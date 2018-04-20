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Корнейчук: Порошенко торгуется за гарантии личной безопасности
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Корнейчук: Порошенко торгуется за гарантии личной безопасности 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Знаете, мы все действия Порошенко рассматривает не под тем углом зрения. Нам кажется, что он пиарится, готовясь к президентским выборам. На самом же деле, по моему мнению, Порошенко занят в первую очередь подготовкой к своему отходу и торгуется за гарантии личной безопасности.
А что для этого надо?
1) Четко выполнять все указания Трампа-Путина по украинской части «Большой сделки»
2) Создать множество возможностей для пиара условно пророссийским политсилам, ориентированным на Юго-Восток. Цель — завести крупную фракцию в Раду. Которую поддержит еще и Донбасс.
3) Растить на Западе и в Центра технических кандидатов на президентские выборы, которые также смогут завести на выборах в Раду фракции, ориентированные на олигархов, с которыми у Порошенко хорошие отношения. И которые грабили страну вместе с Порошенко с 2014-го.
4) Создание всех условий, чтобы в Раде-2019 новый президент не получил подконтрольную коалицию и своего премьера. А также не имел возможностей проводить репрессии против Порошенко и Ко.
За все вышеперечисленное Порошенко надеется получить гарантии личной безопасности и сохранение награбленных капиталов.
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