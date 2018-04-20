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Ильенко: Порошенко убивает парламентаризм
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Ильенко: Порошенко убивает парламентаризм 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Нынешняя ситуация, когда муссируется тема досрочных парламентских выборов, свидетельствует о том, что идет торг между президентом с одной стороны, и премьер-министром Владимиром Гройсманом с группой Авакова партии „Народный фронт“ с другой», — пояснил народный депутат Андрей Ильенко журналистам канала «112 Украина».
Нардеп считает, что Петр Порошенко еще имеет надежду на переизбрание, и в условиях падения рейтинга, ему нужна полная консолидация власти. Поэтому он пытается сейчас заставить Гройсмана и Кабинет министров под угрозой досрочных выборов активно поддержать свою кандидатуру.
«Все разговоры о досрочных выборах парламента запускаются администрацией президента, чтобы заставить Гройсмана и Авакова активно его поддерживать. Это единственный механизм, который сейчас есть в руках Порошенко — ни Гройсман, ни Аваков не заинтересованы в досрочных выборах парламента», — сказал Ильенко.
По словам нардепа, парламент теряет свою функцию контролировать власть.
«Это деградация парламентаризма. И это то, к чему стремится президент Петр Порошенко», — подытожил политик.
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