Ильенко: Порошенко убивает парламентаризм

«Нынешняя ситуация, когда муссируется тема досрочных парламентских выборов, свидетельствует о том, что идет торг между президентом с одной стороны, и премьер-министром Владимиром Гройсманом с группой Авакова партии „Народный фронт“ с другой», — пояснил народный депутат Андрей Ильенко журналистам канала «112 Украина ».

Нардеп считает, что Петр Порошенко еще имеет надежду на переизбрание, и в условиях падения рейтинга, ему нужна полная консолидация власти. Поэтому он пытается сейчас заставить Гройсмана и Кабинет министров под угрозой досрочных выборов активно поддержать свою кандидатуру.

«Все разговоры о досрочных выборах парламента запускаются администрацией президента , чтобы заставить Гройсмана и Авакова активно его поддерживать. Это единственный механизм, который сейчас есть в руках Порошенко — ни Гройсман, ни Аваков не заинтересованы в досрочных выборах парламента», — сказал Ильенко.

По словам нардепа, парламент теряет свою функцию контролировать власть.

«Это деградация парламентаризма. И это то, к чему стремится президент Петр Порошенко», — подытожил политик.