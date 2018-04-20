Эксперт назвал безосновательными обвинения России в нарушении Будапештского меморандума

В рамках выступления на проходившем в Совете Федерации в пятницу «круглом столе» по теме «Нерушимость государственных границ и право народов на самоопределение: юридические и политические аспекты», профессор отметил: если воспринимать Будапештский меморандум как международный документ, то следует понимать, что для его нарушения он должен был сначала вступить в силу.

«Но по факту его не ратифицировала ни одна из подписавших сторон», — напомнил Громыко. Профессор добавил, что если указанный документ остался, по сути, меморандумом, то нарушить его нельзя, поскольку де-факто государства взяли на себя политические, а не юридические обязательства.

«Поэтому все обвинения России в нарушении Будапештского меморандума не имеют под собой юридической почвы», — подчеркнул Алексей Громыко, добавив, что современное международное право — достаточно молодой институт, и потому многие его положения не пересекаются одновременно в юридическом и политическом пространстве.