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Эксперт назвал безосновательными обвинения России в нарушении Будапештского меморандума
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Эксперт назвал безосновательными обвинения России в нарушении Будапештского меморандума 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Обвинения России в нарушении международного законодательства в вопросе воссоединения Крыма не имеют юридических оснований, отметил директор Института Европы РАН Алексей Громыко.
В рамках выступления на проходившем в Совете Федерации в пятницу «круглом столе» по теме «Нерушимость государственных границ и право народов на самоопределение: юридические и политические аспекты», профессор отметил: если воспринимать Будапештский меморандум как международный документ, то следует понимать, что для его нарушения он должен был сначала вступить в силу.
«Но по факту его не ратифицировала ни одна из подписавших сторон», — напомнил Громыко. Профессор добавил, что если указанный документ остался, по сути, меморандумом, то нарушить его нельзя, поскольку де-факто государства взяли на себя политические, а не юридические обязательства.
«Поэтому все обвинения России в нарушении Будапештского меморандума не имеют под собой юридической почвы», — подчеркнул Алексей Громыко, добавив, что современное международное право — достаточно молодой институт, и потому многие его положения не пересекаются одновременно в юридическом и политическом пространстве.
В 1994 году представители Украины, России, Великобритании и США подписали Будапештский меморандум, согласно которому Киев отказался от размещённого на территории страны ядерного оружия советского периода. Командование ядерными силами бывших советских республик осуществляли Объединённые вооруженные силы СНГ.
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