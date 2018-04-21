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ВСУ обстреляли территорию ЛНР пять раз за сутки, сообщили в ЛНР
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ВСУ обстреляли территорию ЛНР пять раз за сутки, сообщили в ЛНР 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 21 апр — РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"За прошедшие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив вооружение БМП-1, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции близ населенных пунктов Зеленая Роща, Нижнее Лозовое, Калиново и район пункта пропуска «Станица Луганская». В пресс-службе уточнили, что всего по территории республики было выпущено 80 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 36 раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб, еще один получил ранения.
Как сообщает в пятницу пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки были зафиксированы «36 обстрелов позиций украинских защитников». «К сожалению, вследствие… обстрелов один украинский защитник погиб. Еще один воин получил ранения», — уточняется в сообщении.
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