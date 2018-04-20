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В ЛНР заявили об обстреле в районе КПП «Станица Луганская»
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В ЛНР заявили об обстреле в районе КПП «Станица Луганская» 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 20 апр — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по району пункта пропуска «Станица Луганская» у линии соприкосновения в Донбассе, когда там находились наблюдатели ОБСЕ, сообщило представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Двадцатого апреля 2018 года в 12.05 и 13.50 (совпадает с мск) вооруженные Силы Украины дважды подвергли обстрелу из автоматического стрелкового оружия (более 50 выстрелов) район пункта пропуска «Станица-Луганская» и позиции Народной Милиции ЛНР в районе памятника «Князь Игорь», — говорится в сообщении.
В СЦКК уточнили, что это нарушение режима прекращения огня зафиксировано наблюдателями миссии ОБСЕ, которые находились непосредственно в районе пункта пропуска и вынуждены были покинуть место обстрела из соображений безопасности.
"В момент обстрела в районе пункта пропуска со стороны ЛНР находились более 250 человек и 43 гражданских автомобиля. Жертв и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано", — говорится в сообщении.
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