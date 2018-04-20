Железнодорожные пути Украины неисповедимы: Поездам приказано ехать из Львова в ЕС

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Помимо оживления авиационного сообщения, мы также обсуждаем проект строительства узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов , что увеличит значение Львова как железнодорожного хаба, облегчит жизнь туристам и улучшит ситуацию с грузоперевозками», — отметил президент.

Окрім пожвавлення авіаційного сполучення, ми також обговорюємо проект побудови вузької залізничної колії з Європи до Львова, що збільшить значення Львова як залізничного хабу, полегшить життя туристам і покращить ситуацію з вантажоперевезеннями

— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 апреля 2018 г.

Идея евроколеи Львов-Варшава уже озвучивалась ранее, но вот в чем загвоздка: ширина украинских железнодорожных путей и европейских несколько не совпадают.

Ирландии, Испании и Самой распространенной в мире шириной колеи является 1435 мм (4 фута и 8,5 дюймов). Такую колею имеют 60% железных дорог мира, в частности железные дороги Северной Америки, Китая и Европы (за исключением стран СНГ, Балтии, Финляндии Португалии ).

Словакией, Венгрией и Румынией. На Украине всегда эксплуатировалась колея шириной 1520 мм. В этой связи на Украине находится наибольшее количество стыковочных узлов (около 15) — на границе с Польшей