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Железнодорожные пути Украины неисповедимы: Поездам приказано ехать из Львова в ЕС
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Железнодорожные пути Украины неисповедимы: Поездам приказано ехать из Львова в ЕС 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
«Помимо оживления авиационного сообщения, мы также обсуждаем проект строительства узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов, что увеличит значение Львова как железнодорожного хаба, облегчит жизнь туристам и улучшит ситуацию с грузоперевозками», — отметил президент.
Окрім пожвавлення авіаційного сполучення, ми також обговорюємо проект побудови вузької залізничної колії з Європи до Львова, що збільшить значення Львова як залізничного хабу, полегшить життя туристам і покращить ситуацію з вантажоперевезеннями
— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 апреля 2018 г.
Идея евроколеи Львов-Варшава уже озвучивалась ранее, но вот в чем загвоздка: ширина украинских железнодорожных путей и европейских несколько не совпадают.
Самой распространенной в мире шириной колеи является 1435 мм (4 фута и 8,5 дюймов). Такую колею имеют 60% железных дорог мира, в частности железные дороги Северной Америки, Китая и Европы (за исключением стран СНГ, Балтии, Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии).
На Украине всегда эксплуатировалась колея шириной 1520 мм. В этой связи на Украине находится наибольшее количество стыковочных узлов (около 15) — на границе с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.
Ранее сообщалось, что между столицами Украины и Азербайджана откроется прямое железнодорожное сообщение за счёт продления маршрута поезда «Баку-Харьков» до Киева. Первый состав из азербайджанской столицы отправится 21 апреля, а из украинской — 23-го.
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