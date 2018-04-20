В Севастополе таможенники изъяли центнер украинских и немецких сыров

"По результатам проверки выявлены факты хранения и реализации партий сыров (более 100 кг различных сортов, страна происхождения Германия Украина ). Санкционная продукция изъята. Лица, нарушившие законодательство, будут привлечены к административной ответственности", — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале февраля текущего года сотрудники Крымской таможни обнаружили, а потом сожгли 67 килограммов санкционных колбас и сыров.