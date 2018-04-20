Украинских гаишников собрались учить американскому «полицейскому развороту»

Полицейская академия Хьюстона в четверг продемонстрировала украинской делегации «психологически-драйверский прием», с помощью которого патрульный останавливает правонарушителя, написал Геращенко на своей странице в Facebook.

«Будем перенимать этот ценный опыт американских полицейских для использования в борьбе с нарушителями в Украине», — отметил он.

Геращенко рассказал, что суть приема заключается в том, что полицейская машина внезапно подрезает автомобиль правонарушителя, легонько ударяя его, и тот «психологически теряет волю к дальнейшей попытке скрыться от полиции». «Полицейский при этом рискует своей жизнью для того чтоб уберечь жизни других водителей от правонарушителя, который, убегая от погони, может сбить пешехода или врезаться в машины других участников движения, нанеся им смертельные ранения», — уточнил Геращенко.