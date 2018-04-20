Ещё
Украинских гаишников собрались учить американскому «полицейскому развороту»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинских гаишников собрались учить американскому «полицейскому развороту» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Для борьбы с нарушителями ПДД на Украине будет использоваться опыт американских патрульных, сообщил депутат Верховной рады и член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.
Полицейская академия Хьюстона в четверг продемонстрировала украинской делегации «психологически-драйверский прием», с помощью которого патрульный останавливает правонарушителя, написал Геращенко на своей странице в Facebook.
«Будем перенимать этот ценный опыт американских полицейских для использования в борьбе с нарушителями в Украине», — отметил он.
Геращенко рассказал, что суть приема заключается в том, что полицейская машина внезапно подрезает автомобиль правонарушителя, легонько ударяя его, и тот «психологически теряет волю к дальнейшей попытке скрыться от полиции». «Полицейский при этом рискует своей жизнью для того чтоб уберечь жизни других водителей от правонарушителя, который, убегая от погони, может сбить пешехода или врезаться в машины других участников движения, нанеся им смертельные ранения», — уточнил Геращенко.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украинский депутат назвала Гитлера «великим человеком» Порошенко уличили в сохранении контроля над «Рошен» в Липецке Сторонники Киева заявили об уничтожении позиции ополченцев «Фурункул»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота266
Безопасность России оказалась под угрозой51
Боевики сдались после ударов ВКС РФ42
Шойгу выступил с заявлением по Сирии170
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора135
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение