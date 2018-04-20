Пиррова победа: Украина поднялась в Индексе ценности гражданства

В Индексе гражданств мира дана оценка 209 гражданствам мира, которые ранжировали по разным показателям за период с 2013 по 2017 год.

Украина за год поднялась с 99-го на 80-е место, попав в тройку стран с самым заметным ростом ценности гражданства. В 2017 году украинское гражданство получило 36,1%, что на 6,4% выше, чем в прошлогоднем рейтинге. Как заявлено, основная причина такого роста — введение безвизового режима со странами Шенгенской зоны.

В то же время добиться больших высот Украине мешает напряженная геополитическая ситуация, говорится в исследовании.

Позиция страны в индексе пять лет назад была лучше, чем сейчас, — 74-е место в 2013 году и 78-е место в 2014 году.

Как отмечается, вооруженный конфликт на востоке страны, начавшийся в начале 2014 года, существенно ухудшает показатели государства в категории «Общественный порядок и стабильность».

В 2017 году, впервые за последние пять лет, первое место досталось Франции (81,7%). Германия — лидер прошлогодних рейтингов — опустилась на второе место (81,6%).

Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия, Швейцария, Австрия. Также в первой десятке оказались: Исландия