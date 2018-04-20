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Литва поддерживает стремление Украины к евроинтеграции, заявил спикер сейма
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Литва поддерживает стремление Украины к евроинтеграции, заявил спикер сейма 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 20 апр — РИА Новости. Литва поддерживает евроинтеграционные стремления Украины, только Украина должна продолжать осуществлять реформы и демонстрировать прогресс, заявил председатель правительства Литвы Викторас Пранцкетис на встрече с вице-премьером Украины по евроинтеграции Иванной Климпуш-Цинтадзе.
"Мы требуем продолжать реформы, демонстрировать конкретные результаты в важных для людей секторах, особенно в таких, как право, улучшение бизнес-климата. Непрерывный прогресс обеспечит и поддержку Запада", — сказал Пранцкетис на встрече, заявление которого приводит пресс-служба председателя.
Он подчеркнул также, что благодаря общим усилиями появится возможность реализовать подготовленный литовским сеймом план в отношении Украины на практической основе.
Ранее конгресс Европейской народной партии по инициативе экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса утвердил резолюцию «О планах долгосрочной поддержки Украины», предусматривающую программы поддержки в военной, гуманитарной и экономической сферах. Инициативу назвали «планом Маршалла» для Украины по аналогии с послевоенной программой помощи Европе.
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