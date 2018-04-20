Литва поддерживает стремление Украины к евроинтеграции, заявил спикер сейма

"Мы требуем продолжать реформы, демонстрировать конкретные результаты в важных для людей секторах, особенно в таких, как право, улучшение бизнес-климата. Непрерывный прогресс обеспечит и поддержку Запада", — сказал Пранцкетис на встрече, заявление которого приводит пресс-служба председателя.

Он подчеркнул также, что благодаря общим усилиями появится возможность реализовать подготовленный литовским сеймом план в отношении Украины на практической основе.