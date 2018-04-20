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Порошенко заявил, что украинские военные получили антиснайперские комплексы
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Порошенко заявил, что украинские военные получили антиснайперские комплексы 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские силовики в зоне проведения военной операции в Донбассе получили первые современные антиснайперские комплексы.
"Сегодня пошли первые антиснайперские комплексы, очень современные, дальнобойные… Как только они (ополченцы — ред.) узнали, что в тех районах, возле Авдеевки, возле Широкино, размещаются эти комплексы, то сразу интенсивность снайперского огня была значительно меньше", — заявил Порошенко во время открытия реконструированного Львовского областного клинического перинатального центра.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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