Порошенко заявил, что украинские военные получили антиснайперские комплексы

"Сегодня пошли первые антиснайперские комплексы, очень современные, дальнобойные… Как только они (ополченцы — ред.) узнали, что в тех районах, возле Авдеевки, возле Широкино, размещаются эти комплексы, то сразу интенсивность снайперского огня была значительно меньше", — заявил Порошенко во время открытия реконструированного Львовского областного клинического перинатального центра.