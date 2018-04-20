Почему в УССР отказались от тотальной украинизации

80 лет назад ЦК Компартии и Совнарком Украины приняли решение об обязательном изучении русского языка в школах республики. Это стало важным шагом по сворачиванию советской политики украинизации 1920—1930-х годов, целью которой было создание «свободного союза свободных наций». Эксперты отмечают, что массовая украинизация способствовала росту в республике сепаратистских настроений. Тем не менее никакой насильственной русификации, вопреки заявлениям современных киевских политиков, не было. О национальном вопросе в истории советской Украины — в материале RT.

Украинский вопрос

В современной науке можно выделить несколько основных концепций происхождения украинского языка. На Украине считают, что он якобы напрямую выделился из праславянского и был разговорным языком Поднепровья ещё во времена Древнерусского государства. В ХХ веке с подачи известного русского лингвиста Алексея Шахматова было принято думать, что русский, украинский и белорусский языки возникли после распада Киевской Руси примерно в одно время. Но ещё в конце XIX столетия будущий украинский язык считали малороссийским наречием русского. Этническими русскими называли себя и большинство его носителей. Тех, кто активно поддерживал идею существования отдельной украинской нации и отдельного украинского языка, во всей Российской империи в 1910 году было не более 2—3 тыс. человек.

По данным переписи населения 1897 года, на малороссийском наречии в Поднепровье и Причерноморье разговаривали 93% крестьян. Однако в городах, расположенных на территории современной Украины, им владели в среднем всего около 30% населения. Так, например, носителями малороссийского наречия себя считали только 9% жителей Одессы. Но в условиях Первой мировой войны на фоне роста протестных настроений и активной пропаганды «украинства» спецслужбами Австро-Венгрии и Германии , рассчитывавшими таким образом ослабить Россию , украинская идея находила всё больше сторонников на территории Российской империи.

Термин «украинизация» в 1907 году предложил историк Михаил Грушевский , долгое время проработавший в австро-венгерском Львове . В 1917 году это понятие становится частью политической реальности Украинской Народной Республики (УНР), существовавшей под властью Временного правительства. После Октябрьской революции республика объявила о своём отделении, однако фактического суверенитета так и не обрела. На территориях УНР не прекращались войны, поэтому на практике политику украинизации её власти провести так и не смогли.

В 1918 году на землях современной Украины юридически существовали сразу три крупных большевистских политических образования: Украинская, Одесская и Донецко-Криворожская советские республики. ДКСР и ОСР считались частью России и подчинялись напрямую Москве . Однако после изгнания с территории бывшей Российской империи немцев советское руководство по соображениям политической безопасности решило передать Донецк и Одессу под контроль УССР. По замыслу Москвы идеологически подкованный пролетариат промышленных и портовых городов должен был разбавить «нестабильное» в своих убеждениях украинское село, ещё недавно массово поддерживавшее Махно, Григорьева и Петлюру. В результате национально-культурный состав УССР получился довольно разноплановым, и в начале 1920-х годов республику по этому параметру решили унифицировать.

Этапы украинского пути

Идейным вдохновителем политики украинизации стал Владимир Ленин. Он ещё в 1914 году назвал Российскую империю «тюрьмой народов», в числе прочего раскритиковав запрет чествования Тараса Шевченко

«Большевистская партия объявила о необходимости исправить последствия «русификаторской» политики царского правительства, дабы облегчить путь «социалистического строительства» и объявила о необходимости проведения украинизации в рамках общесоюзной политики коренизации партийного и государственного аппарата в национальных республиках», — рассказала в интервью RT доктор исторических наук, заведующая отделом восточного славянства Института славяноведения РАН Елена Борисёнок.

По словам эксперта, заявив о праве наций на самоопределение, большевики применили национальный принцип построения государства, дабы достичь «свободного союза свободных наций». Они боялись, что украинскую карту в своей пропаганде попытаются разыграть поляки, мечтавшие о создании новой Речи Посполитой. Более того, используя украинскую идею, Ленин планировал повлиять на умы жителей Галичины, Буковины и Закарпатья, ранее входивших в состав Австро-Венгерской империи, и склонить эти области к присоединению к СССР.

«Политика коренизации партийного и государственного аппаратов в национальных республиках была провозглашена на ХII съезде РКП (б) в апреле 1923 года. По мнению большевистских лидеров, национальные по форме государственные образования должны были получить соответствующее содержание. Была развёрнута масштабная реконструкция общественной жизни в республиках», — отметила Борисёнок.

Когда в 1932 году в СССР была введена единая паспортная система, в документах всех представителей восточнославянских народов, живших на территории УССР, в графе «национальность» было написано «украинец». Но в первую очередь в паспортах так обозначали тех, кто идентифицировал себя как носителя малороссийского наречия.

Лингвисты занялись формированием литературного украинского языка — на нём стали массово издаваться книги и газеты, был создан украинский театр, украинский язык стал активно внедряться в образование и делопроизводство.

«Административный нажим стал неотъемлемой чертой украинизации, где бы она ни проводилась. Украинизация неизбежно вызывала неприятие неукраинских кругов населения, что было естественно в полиэтническом обществе», — отметила эксперт.

Как рассказал в беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко , ЦК Компартии Украины издавал постановления об активизации изучения украинского языка коммунистами. Так, в официальной обстановке предписывалось использовать украинскую речь, несмотря на то, что городское население УССР, преимущественно русскоязычное, не скрывало своего недовольства.

«Людей наказывали, им это не нравилось, но выбора у них не было — приходилось учить украинский», — подчеркнул Ищенко.

По словам Борисёнок, на тот момент, когда официально был принят курс на коренизацию, доля украинцев среди работающего населения не превышала 35%, а государственный аппарат использовал исключительно русский язык, однако на XIII съезде КП (б) У в 1937 году первый секретарь партии Станислав Косиор с гордостью заявил, что среди ответственных работников наркоматов республики украинцев — больше половины (52,7%), среди глав райисполкомов и горсоветов — 70%.

Активно велась подготовка новых украинских кадров в вузах: на 1 января 1936 года украинцами по паспорту были 53,7% студентов высшей школы, в техникумах 75,3% учащихся числились как украинцы, на рабфаках — 65%. Принадлежность к украинской нации стала одним из необходимых условий успешной карьеры, наряду с социальным происхождением и членством в партии. К марту 1938 года в 18 тыс. школ УССР преподавание велось на украинском языке, и только в 1,5 тыс. — на русском.

Олег Неменский. «Советская украинизация оказалась эффективной. Было создано сообщество нескольких миллионов человек, для которых украинский язык оказался приоритетом и глубоко засел в их сознании», — рассказал RT ведущий научный сотрудник РИСИ

Новый поворот

Между тем в начале 1930-х годов союзное руководство обратило внимание на то, что, наряду с ростом численности украиноговорящего населения в УССР, на первый план постепенно выходят и националистические настроения, в том числе — в рядах самой компартии. В Москве понимали, что всё это может привести к активизации центробежных тенденций.

Как считает Борисёнок, украинизация породила два разнонаправленных процесса. С одной стороны, союзное руководство было заинтересовано в максимальной интеграции УССР в рамках единого советского государства, но с другой — вынуждено было считаться со стремлением украинских элит к самостоятельности.

Впрочем, эффективность работы руководства УССР в этот период была сомнительна. Историки считают, что именно ошибки партийных кадров, и не в последнюю очередь украинских, привели к масштабному голоду 1932—1933 годов в СССР.

«Когда стало понятно, что украинские власти не справляются с государственным управлением, Центральный Комитет из Москвы начинал оказывать помощь. Возник вопрос о смене республиканской элиты. В УССР стали приезжать люди, которым нужно было не учить украинский язык, а срочно решать конкретные проблемы», — рассказал Ищенко.

По словам эксперта, именно так советское руководство и начало постепенно отказываться от политики тотальной украинизации — процесс её сворачивания был запущен в 1932 году. Однако на уровне республиканских и областных властей вплоть до середины 1930-х оставалось много её сторонников. В 1935 году в УССР запретили проводить внеклассную работу в школах на русском языке и попытались провести украинизацию делопроизводства на Донбассе. Однако в результате эту инициативу саботировали: власти Донецка, Луганска , Николаева, Одессы и Днепропетровска в своей повседневной деятельности использовали русский язык.

Официально украинизация завершилась 20 апреля 1938 года — тогда были подписаны решения ЦК Компартии Украины и Совнаркома УССР. Эти документы устанавливали обязательное изучение русского языка во всех украиноязычных школах республики.

Тем не менее, никакой насильственной русификации, вопреки заявлениям современных киевских политиков, не было. Об этом свидетельствует статистика. В 1939 году в УССР выпускалось 855 газет на украинском языке, и всего 304 — на русском. Если в 1928 году общий тираж украинских книг в республике составлял 24 млн, то в 1974 году — уже 104 млн Для сравнения, в 2017 году на независимой Украине на мове издано лишь 27 млн книг.

По мнению Неменского, неформальная украинизация продолжилась в республике после войны благодаря Хрущёву. Поощрялось развитие украинского самосознания, украинский язык учили в школах и ВУЗах.

«Если до ХХ века не было массового украинского самосознания, то в ХХ веке оно было внедрено именно благодаря советской украинизации», — подытожил эксперт.