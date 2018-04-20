Ещё
Украина теряет крымских татар — в Крыму им нравится больше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина теряет крымских татар — в Крыму им нравится больше 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пока украинские моряки грозят Петру Порошенко переехать в Крым, если их квартирный вопрос не будет решен, крымские татары молча переезжают.
По информации, которую озвучил депутат Госдумы от этого региона Руслан Бальбек, это люди разных возрастов и занятий — от студентов до тех, кто исторически проживал в Херсонской области.
Он рассказал, что на крымскотатарскую общину на Украине давят экстремистские организации, вот люди и делают выбор в пользу мирной жизни и обращаются к российским властям с просьбой предоставить им вид на жительство.
Потому что Россия, в отличие от некоторых, многое делает для того, чтобы все национальные общины чувствовали себя хорошо. Например, школа в Симферополе, в том районе, где живут в основном крымские татары, строилась 20 лет, а открылась только после того, как регион стал российским. На программы по обустройству и развитию реабилитированных народов выделяют немалые деньги.
Как рассказывал Владимир Путин, тем, что делает в этом отношении Россия, довольны даже в Турции, где крымских татар существенно больше, чем в самом Крыму.
Как заявляли в МИДе, перед президентскими выборами некоторые силы пытались расшатать ситуацию в стране, в том числе, и с помощью крымских татар — разогреть межнациональные и межконфессиональные проблемы. Не получилось. Наверное, потому, что сейчас, когда прошло уже 4 года, все жители полуострова имеют возможность сравнить их жизнь с тем, что происходит у бывших соотечественников. И терять то, что получили вместе с российскими паспортами, никому не хочется. А судя по массовым переездам из Херсонской области, оценить ситуацию смогли и те, кто остался на Украине — и это сравнение тоже оказалось не в их пользу.
Киеву же в этой ситуации остаются только провокации, что он и делает. От серьезнейших, с незаконным задержанием наших моряков и угоном судна, до пустых заявлений "меджлиса крымско-татарского народа", который в России признан экстремистской организацией и запрещен, о том, что они будут блокировать Крымский мост.
В Крыму эти смелые планы назвали «весенним обострением». И приготовились встречать тех, кто от этих «обострений» бежит.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.
РИА Новости: последние новости
Украинские радикалы начинают облавы на цыган Львовский депутат в Facebook поздравила Гитлера с днем рождения Гройсман пообещал выяснить, как два члена экипажа "Норда" покинули Украину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора83
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей470
«Весь салон залит кровью»145
«Нефтяной Чернобыль»13
Путин инициировал важное совещание344
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение