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В Киеве начались облавы на цыган
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В Киеве начались облавы на цыган 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинская радикальная националистическая организация С14* будет проводить рейды против цыган. Об этом, как сообщает РИА Новости Украина, заявил представитель группировки Сергей Мазур на своей странице в Facebook.
Ранее С14* прогнали цыган, которые несколько дней подряд ночевали в зале ожидания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.
На этот раз участники группировки потребовали от цыган покинуть территорию Лысой Горы в Голосеевском районе украинской столицы.
"С14* с Муниципальной стражей вместе с представителями РГА Голосеево раз предъявили ультиматум оставить запрещенную территорию парка до ЗАВТРА (до 21 апреля — РИА Новости Украина). В случае невыполнения этого требования их уже по-другому попросят уйти. В рамках закона. В прошлый раз ци..ны забрались мирно. Надеемся, что так же будет и в этот раз", — написал Мазур.
Он добавил, что его организация планирует проводить регулярные рейды против цыган.
"Будем ловить "на горячем" и требовать у полиции, чтобы никто из нарушителей не избежал ответственности. Попрошайничество, воровство, срач разве норма? Касту неприкасаемых пора развенчать и наказать по заслугам", — пообещал Мазур.
В украинском обществе в последнее время обострились вопросы, связанные с ромским национальным меньшинством.
В 2016 году широкий резонанс вызвали события в селе Лощиновке в Одесской области. Около 300 человек устроили погром в общине цыган после гибели восьмилетней девочки, в убийстве которой подозревался 20-летний житель общины. Позднее сельчане потребовали от властей выселить всех цыган из Лощиновки, так как связывали с их появлением ухудшение криминогенной обстановки.
Тогда глава Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Михаэль Георг Линк призвал власти Украины противостоять насилию в отношении цыган.
* Запрещенная экстремистская организация, внесенная в список международных террористических организаций.
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