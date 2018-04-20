В Киеве начались облавы на цыган

Украинская радикальная националистическая организация С14* будет проводить рейды против цыган. Об этом, как сообщает РИА Новости Украина, заявил представитель группировки Сергей Мазур на своей странице в Facebook.

Ранее С14* прогнали цыган, которые несколько дней подряд ночевали в зале ожидания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

На этот раз участники группировки потребовали от цыган покинуть территорию Лысой Горы в Голосеевском районе украинской столицы.

"С14* с Муниципальной стражей вместе с представителями РГА Голосеево раз предъявили ультиматум оставить запрещенную территорию парка до ЗАВТРА (до 21 апреля — РИА Новости Украина). В случае невыполнения этого требования их уже по-другому попросят уйти. В рамках закона. В прошлый раз ци..ны забрались мирно. Надеемся, что так же будет и в этот раз", — написал Мазур.

Он добавил, что его организация планирует проводить регулярные рейды против цыган.

"Будем ловить "на горячем" и требовать у полиции, чтобы никто из нарушителей не избежал ответственности. Попрошайничество, воровство, срач разве норма? Касту неприкасаемых пора развенчать и наказать по заслугам", — пообещал Мазур.

В украинском обществе в последнее время обострились вопросы, связанные с ромским национальным меньшинством.

В 2016 году широкий резонанс вызвали события в селе Лощиновке в Одесской области. Около 300 человек устроили погром в общине цыган после гибели восьмилетней девочки, в убийстве которой подозревался 20-летний житель общины. Позднее сельчане потребовали от властей выселить всех цыган из Лощиновки, так как связывали с их появлением ухудшение криминогенной обстановки.

Тогда глава Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Михаэль Георг Линк призвал власти Украины противостоять насилию в отношении цыган.

* Запрещенная экстремистская организация, внесенная в список международных террористических организаций.