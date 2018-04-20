Украинская армия готовится атаковать позиции ЛНР и ДНР

Украинская армия стягивает силы в Донбасс для наступления на позиции вооруженных формирований Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил командир 4-й отдельной гвардейской бригады ЛНР Петр Бирюков в интервью военному корреспонденту Геннадию Дубовому.

«Готовятся они всегда. Правда, их наступление, бывает, срывается. По политическим или по каким-либо иным причинам», — сказал Бирюков.

Он отметил, что вооруженные силы ЛНР готовы отразить нападение ВСУ.

«У нас, как и в любой армии есть, конечно, масса проблем. Но армия управляема, сплочена, качество личного состава, вероятно, где-то хромает, но настрой у бойцов нормальный. Люди понимают, за что воюют. У нас за спиной города, женщины, дети, наши семьи», — заключил командир.