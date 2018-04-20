Козенко предложил принять меры для освобождения экипажа «Норда»

«Такие вещи нельзя оставлять без ответа. Нужно рассмотреть политический вопрос о безопасности судоходства в Азовском и Чёрном морях. Необходимо рассмотреть возможность полного блокирования украинских судов в Азовском море через Керченский пролив», — сказал он.