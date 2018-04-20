Козенко предложил принять меры для освобождения экипажа «Норда» 

Россия должна принять все необходимые меры для освобождения моряков судна «Норд». Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Козенко, передаёт РИА «Новости».
«Такие вещи нельзя оставлять без ответа. Нужно рассмотреть политический вопрос о безопасности судоходства в Азовском и Чёрном морях. Необходимо рассмотреть возможность полного блокирования украинских судов в Азовском море через Керченский пролив», — сказал он.
Ранее сообщалось, что два члена экипажа арестованного украинскими пограничниками рыболовецкого судна «Норд» вернулись в Крым. Украина произвела задержание крымского рыболовецкого судна «Норд» с десятью членами экипажа на борту 25 марта, обвинив экипаж в «нарушении порядка въезда» в Крым. 30 марта украинский суд арестовал корабль.