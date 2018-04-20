Ещё
Козенко предложил принять меры для освобождения экипажа «Норда»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Козенко предложил принять меры для освобождения экипажа «Норда» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Россия должна принять все необходимые меры для освобождения моряков судна «Норд». Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Козенко, передаёт РИА «Новости».
«Такие вещи нельзя оставлять без ответа. Нужно рассмотреть политический вопрос о безопасности судоходства в Азовском и Чёрном морях. Необходимо рассмотреть возможность полного блокирования украинских судов в Азовском море через Керченский пролив», — сказал он.
Ранее сообщалось, что два члена экипажа арестованного украинскими пограничниками рыболовецкого судна «Норд» вернулись в Крым. Украина произвела задержание крымского рыболовецкого судна «Норд» с десятью членами экипажа на борту 25 марта, обвинив экипаж в «нарушении порядка въезда» в Крым. 30 марта украинский суд арестовал корабль.
Парламентская газета: последние новости
Украинские моряки пригрозили Порошенко вернуться в Крым ради жилья Бальбек прокомментировал заявление Порошенко об основании Москвы На Украине спрогнозировали итог возможной войны с Россией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание257
«Весь салон залит кровью»95
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть41
Турция вывела золотой запас из США210
Землю неожиданно накрыла магнитная буря11
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
00:28
Землю неожиданно накрыла магнитная буря
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение