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Лавров обсудил с главой МИД Австрии миротворческую миссию в Донбассе
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Лавров обсудил с главой МИД Австрии миротворческую миссию в Донбассе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с австрийской коллегой Карин Кнайсль размещение миротворческой миссии в Донбассе, передает РИА «Новости».
"Говорили и по украинской проблеме. Мы исходим из безальтернативности полной реализации минского комплекса мер и в этом контексте мы рассмотрели ту роль, которую играет ОБСЕ в выполнении минских договоренностей, и возможности подкрепления этой роли через принятие резолюции СБ ООН об охране СММ ОБСЕ", — сказал Лавров.
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил украинских силовиков в срыве «пасхального перемирия» в Донбассе. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) назвали перемирие самой провальной попыткой прекращения огня.
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