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Руслан Мармазов о «Донбасс Арене», ВДНХ ДНР, вишне Януковича и лопате Ахметова
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Руслан Мармазов о «Донбасс Арене», ВДНХ ДНР, вишне Януковича и лопате Ахметова 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
ВДНХ ДНР, вишня Януковича и лопата Ахметова
О! Интересно. Теперь на «Донбасс Арене», оказывается, ВДНХ ДНР. Знающие люди пишут, что к выставке ожидался и глава республики Захарченко, деревья высаживать. Тоже интересный момент. Из тех, кого я помню там с саженцами и лопатами — Янукович (когда Арена уже сияла) и Ахметов (в начальной стадии строительства, ближе к отелю «Виктория» действо проистекало). Виктор Фёдорович, точно знаю, высадил японскую вишню. А у Рината Леонидовича я на черенке его лопаты взял автограф, утащил шанцевый инструмент в редакцию «Комсомолки» (где тогда трудился). Мы потом этот экспонат разыграли в каком-то конкурсе для читателей. Победитель потом огород окучивал лопатой Ахметова. Как с тех пор все круто изменилось, верно?
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