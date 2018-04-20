Эксперт: Власть сворачивает неудачный «крестовый поход» Юрия Луценко

«Это дело о госизмене задумывалось властью как „крестовый поход“ Юрия Луценко . Вместо пафосного политического шоу, на которое рассчитывала власть, процесс пошел не в ту сторону, особенно когда начались допросы свидетелей», — заявил кандидат политических наук Алексей Якубин в эфире канала NewsOne.

По словам эксперта, картина того, что происходило на Майдане в 2013-2014 годах, в Крыму и на востоке страны начала значительно меняться не в ту сторону, о которой говорят украинские политики с трибуны.

«В итоге власть вышла сама на себя. Возникло столько юридических казусов, что власть решила остановить процесс», — сказал он.