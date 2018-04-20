Эксперт: Власть сворачивает неудачный «крестовый поход» Юрия Луценко 

«Это дело о госизмене задумывалось властью как „крестовый поход“ Юрия Луценко. Вместо пафосного политического шоу, на которое рассчитывала власть, процесс пошел не в ту сторону, особенно когда начались допросы свидетелей», — заявил кандидат политических наук Алексей Якубин в эфире канала NewsOne.
По словам эксперта, картина того, что происходило на Майдане в 2013-2014 годах, в Крыму и на востоке страны начала значительно меняться не в ту сторону, о которой говорят украинские политики с трибуны.
«В итоге власть вышла сама на себя. Возникло столько юридических казусов, что власть решила остановить процесс», — сказал он.
Напомним, что в Оболонском суде Киева уже больше года проходит суд о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Дело против него возбуждено из-за письма руководителю РФ Владимиру Путину, в котором он якобы просит использовать российские войска. В качестве свидетелей в суде со стороны обвинения дали показания больше 10 государственных высокопоставленных украинских чиновников. Впервые в истории Украины в качестве свидетеля выступил действующий президент страны.