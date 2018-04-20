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Кармазин: Правительство Гройсмана похоронило украинский авиапром
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Кармазин: Правительство Гройсмана похоронило украинский авиапром 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил народный депутат Украины Юрий Кармазин в политическом ток-шоу «Прямым текстом» в эфире телеканала NewsOne.
«Завод «Антонов» имел очень хороший заказ из Азербайджана. Сначала были нормальные договоренности, но когда вклинилась коррупционная составляющая и партнерам озвучили цифры, они схватились за голову и сказали, что за такие деньги они сами построят самолеты», — пояснил депутат срыв крупного контракта.
По мнению Кармазина, дальнейшая ситуация была вполне предсказуемой. «Они забрали с Украины 50 лучших людей с красными дипломами факультета авиации. Позже пришли китайцы и забрали еще 500 лучших специалистов. В Украине остались только пенсионеры и технические работники», — сказал он.
Депутат отметил, что на подготовку специалистов высокого уровня в области авиации нужны годы и «своими действиями правительство похоронило авиационную отрасль».
«Все похоронили, поэтому нам нужно остановить этих Порошенко и Гройсманов и Парубиев», — сказал политик, отмечая, что в полном упадке не только авиационная промышленность, но и также уничтожены кораблестроение и космическая отрасль.
Напомним, что после ухудшения отношений с Россией, а также после передачи «Антонова» в состав госконцерна «Укроборонпром», предприятие практически лишилось заказов.
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