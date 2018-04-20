Кармазин: Правительство Гройсмана похоронило украинский авиапром

Об этом заявил народный депутат Украины Юрий Кармазин в политическом ток-шоу «Прямым текстом» в эфире телеканала NewsOne.

«Завод «Антонов» имел очень хороший заказ из Азербайджана . Сначала были нормальные договоренности, но когда вклинилась коррупционная составляющая и партнерам озвучили цифры, они схватились за голову и сказали, что за такие деньги они сами построят самолеты», — пояснил депутат срыв крупного контракта.

По мнению Кармазина, дальнейшая ситуация была вполне предсказуемой. «Они забрали с Украины 50 лучших людей с красными дипломами факультета авиации. Позже пришли китайцы и забрали еще 500 лучших специалистов. В Украине остались только пенсионеры и технические работники», — сказал он.

Депутат отметил, что на подготовку специалистов высокого уровня в области авиации нужны годы и «своими действиями правительство похоронило авиационную отрасль».

«Все похоронили, поэтому нам нужно остановить этих Порошенко и Гройсманов и Парубиев», — сказал политик, отмечая, что в полном упадке не только авиационная промышленность, но и также уничтожены кораблестроение и космическая отрасль.