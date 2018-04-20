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В ОБСЕ осудили обстрел автобуса с сотрудниками фильтровальной станции в ДНР
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В ОБСЕ осудили обстрел автобуса с сотрудниками фильтровальной станции в ДНР 

РИА Новости 2 часа назад
КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг осудил обстрел автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции.
Компания «Вода Донбасса» во вторник заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. В среду предприятие сообщило, что работу станции остановили, персонал эвакуировали. Как сообщили в представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, предварительно станция остановлена на пять дней.
"Нападение на работников ДФС — не что иное, как нападение на более чем 300 тысяч гражданских лиц. В эту среду Донецкую фильтрационную станцию закрыли и опечатали, а ее работу приостановили. Лишение людей возможности пользоваться водой идет вразрез с интересами мирных жителей, которые живут по обе стороны линии разграничения", — сказал Хуг на брифинге в пятницу.
Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.
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