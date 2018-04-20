В ОБСЕ осудили обстрел автобуса с сотрудниками фильтровальной станции в ДНР

Компания «Вода Донбасса» во вторник заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. В среду предприятие сообщило, что работу станции остановили, персонал эвакуировали. Как сообщили в представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, предварительно станция остановлена на пять дней.

"Нападение на работников ДФС — не что иное, как нападение на более чем 300 тысяч гражданских лиц. В эту среду Донецкую фильтрационную станцию закрыли и опечатали, а ее работу приостановили. Лишение людей возможности пользоваться водой идет вразрез с интересами мирных жителей, которые живут по обе стороны линии разграничения", — сказал Хуг на брифинге в пятницу.