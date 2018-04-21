Силовики устраивают постановочные обстрелы в районе Попасной, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК , 21 апр — РИА Новости . Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинские силовики стягивают тяжелое вооружение и личный состав в зону проведения военной операции в Донбассе.

"Нами отмечен ряд постановочных обстрелов военнослужащими 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Попасной, целью которых является дискредитация подразделений Народной милиции ЛНР", — сообщил Марочко журналистам.

Он уточнил, что, по данным Народной милиции ЛНР, личный состав бригады Вооруженных сил Украины проводит закладку тротиловых шашек и подрывает их.

"Взрывы и их последствия фиксируются как нарушения режима прекращения огня. Все постановки проходят с активным привлечением СМИ Украины, от представителей которых провокаторы даже не пытаются скрыть следы фальсификации", — сказал Марочко.